現代阿爾卑斯山少女！山坡上的時尚小木屋

在這個公共空間的一旁設置了傳統燒柴的暖爐，這個暖爐跟安裝在屋頂上的太陽能板提供了整棟住宅的暖氣根電力。暖爐後那根白色柱子其實是我們從外面看得到的煙囪，一路從一樓延伸到二樓，將兩層樓都烘得溫暖，也讓這個醒目的白色做為裝飾貫穿整個住宅。

另一邊，黑色的廚房帶來了對比色，平衡了太亮眼的陽光和白色煙囪。看到後方也開了可以看到屋外景致的窗嗎？黑色的廚房一般看起來會太沈鬱，但在這裡它顯得非常時尚又舒適。