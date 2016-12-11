現代阿爾卑斯山少女！山坡上的時尚小木屋

今天要帶各位來看的這種小木屋，常常被暱稱為Bienenhus 或是養蜂房，座落於奧地利鄰近阿爾卑斯山一處松木林擁抱的斜坡地，房屋前方廣闊的草地可以毫無阻攔得看到遠方的山岳。
除了阿爾卑斯山的壯闊景致，這間房屋座落在斜坡地上，不論是屋外或屋內的設計都是根據地形和周遭環境構想，建築師主要使用了木材的紋理做出強烈的線條感，營造了獨一無二設計感與生命力，成果非常特別，絕對能讓你在群山環抱下有個好時光！
住宅的正面得天獨厚的擁有遼闊的草原坡地，後方的松樹林環抱著它，面對阿爾卑斯山欣賞群岳美景。這個山上的小房子完全是夢想中的天堂吧！簡約的四方建築像極了以往懷舊的小木屋，屋頂上配上一隻小煙囪，想像夜晚炊煙裊裊升起的畫面，好童話又夢幻啊！
近看就可以發現這間住宅的設計完全是要融入在大自然裡的。
朝南的屋頂減少夏日陽光過多的曝曬，但是正面的玻璃窗卻能夠保有冬日太陽的溫暖。這裡的設計可以盡覽美景又不會犧牲舒適，所以當陽光太耀眼的時候也可以將那道白色的遮光窗簾拉上，既可以自由地控制光線傾瀉的多寡，又不會讓空氣無法流通。
建築師因應陡峭斜坡所做的設計非常有趣，不特意得做出水平的外觀，而是用與陡坡平行的木板鋪上，顯示出個性跟活力，這種斜紋的外觀設計非常出色，而兩個對外的小窗戶就用水平的方式去對比，更強調這間住宅的特色。
在夏天的艷陽下，能在戶外泡個水就太好了！這間住宅滿足你的願望！這附近的房屋都會有這樣的一個儲水槽，可以供給家庭用水，或是牲畜的用水。所以嚴格來說這不算是個泳池，但炎熱又黏膩的夏日能在這樣的地方讓涼爽一下，是不是超棒的呢！
在大自然的環抱下，室內的設計採用了跟自然相呼應的材料。一進門就看見一整片溫暖的松木板鋪上的牆和地板，反射了陽光照得一室暖黃。木材的線條也特別排列過，吸引眼光細細欣賞，中間階梯處微微放射線條的視覺效果很令人玩味。
這間住宅主要採用了極簡的設計。餐廳的部分就用了簡單的桌子、椅子和一盞吊燈而已，畢竟最華麗的裝飾就在一轉頭的窗外了。巧思的部分，我們站的這個角度是廚房的位置，注意到這個餐桌的餐椅是沿著一邊擺放的，一般時候可以將桌子推到牆邊，讓出更多行走的空間可以從廚房走出去。
在這個公共空間的一旁設置了傳統燒柴的暖爐，這個暖爐跟安裝在屋頂上的太陽能板提供了整棟住宅的暖氣根電力。暖爐後那根白色柱子其實是我們從外面看得到的煙囪，一路從一樓延伸到二樓，將兩層樓都烘得溫暖，也讓這個醒目的白色做為裝飾貫穿整個住宅。
另一邊，黑色的廚房帶來了對比色，平衡了太亮眼的陽光和白色煙囪。看到後方也開了可以看到屋外景致的窗嗎？黑色的廚房一般看起來會太沈鬱，但在這裡它顯得非常時尚又舒適。
在山野中享受三溫暖如何呢？這間昏黃、充滿了木頭香氣的溫暖小房間是不是閃耀著光芒呢？柔滑的木板搭起這間桑拿室，在一些木板的背後裝上照明，這樣就完成了，你獨一無二的小天地！
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