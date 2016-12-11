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風格混搭沒什麼不可以，好想住一晚的農舍住宅

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 房子
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在韓國的京畿道，有一個區域不僅有美麗的自然環境還有許多漂亮的建築。今天我們來到的住宅就是這樣的地方，在農舍的結構下擁有著許多不同風格的元素，特別的色調、溫暖又樸實的質感，還有不可缺少的燈光輔助，建築師在這裡的設計有趣又獨特，讓人大開眼界！

農舍外觀

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 房子
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

這間住宅表面石灰色的磁磚配上外露的磚牆、傾斜的灰色屋頂，構成了迷人的農舍外觀。圍欄用了簡約精緻的灰色，配上整棟建築的幾何線條、屋外的照明，整體看起來時尚且溫暖。

簡約卻溫馨的客廳

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 客廳
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

簡約的客廳對每一樣傢俱都是很講究的。但是在這裡加上了一小片的外露磚牆就會有溫暖的感覺，而前方搭配著傳統的火爐再適合不過了。大面的玻璃窗讓你可以躺在沙發上享受陽光和美景，晚上的時候也有水晶燈樣式的照明點亮整個家。

閣樓風格的餐廳

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 廚房
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
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黑色鐵件配上木階梯、大片的木餐桌和天花板上襯著吊燈的木板，無一不透露了餐廳的現代閣樓風格。不同顏色的餐椅讓這裡非常增添了活力感，你甚至可以看到左後方有個薰衣草紫色的門在吸引你的注意呢。

鄉村風廚房

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 廚房
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

廚房的部分不採用餐廳的現代風格，而是用了小木屋一樣的鄉村風櫥櫃，潔白的磁磚、木底板、襯著薄荷綠的顏色透著清新感，在這個離大面窗較遠的地方再適合不過。齊全的櫥櫃也確保了完整的收納功能。

現代感臥室

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 臥室
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윤성하우징
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跟鄉村風格大相逕庭的就是這間時尚的臥室了，這裡完全自成一格。紫色的牆面根白色的天花板、地板共譜了輕柔的色調，金色木頭邊櫃是稍稍跟外面的閣樓風格呼應，提供了功能性，就像右邊那整面的櫃子也提供了完整個收納空間。

樸實的浴室

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 浴室
윤성하우징

윤성하우징
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跟臥室有異曲同工之妙的浴室，一樣用了現代感的磁磚加上木頭設計。深咖啡色的亮面磁磚舖滿牆面，洗手台下的櫥櫃和天花板就用溫暖的木頭平衡質感。洗手台與浴廁區之間隔了一道內建了置物台的牆面，既隱私、實用又可以讓光線通透。

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