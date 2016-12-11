風格混搭沒什麼不可以，好想住一晚的農舍住宅

簡約的客廳對每一樣傢俱都是很講究的。但是在這裡加上了一小片的外露磚牆就會有溫暖的感覺，而前方搭配著傳統的火爐再適合不過了。大面的玻璃窗讓你可以躺在沙發上享受陽光和美景，晚上的時候也有水晶燈樣式的照明點亮整個家。