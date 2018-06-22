不可不看！耐震房子的 6 個必要條件

天災時有發生，在大自然的威力下我們人類只算是小小的一顆微塵。由於近年氣候變化加劇，天災更愈趨頻繁！地震是台灣主要的天然災害之一，所以在地震帶興建房子時當然要倍加留意。
要讓房子達到良好的耐震效果，我們必須使用現代的抗震科技，例如採用懸浮結構、安裝減震器甚至像台北 101 一樣加設阻尼器等等。而今天我們整合了 6 個由日本專家所建議的、耐震房子必要的 6 個條件，大家務必要細看清楚喔！
科技日新月異，而且房子和大樓總是愈建愈高，於是建房的抗震標準當然就不會一成不變。
要打造一個安全抗震的家，你們務必要在建房以前諮詢合資格的建築師，詢問有關於當下政府所規定的抗震標準。舉例說，現在在日本一般樓房都可以抵受 7 級地震；而台灣在九二一大地震後，政府則規定建築耐震程度必須達到 5 級以上。
如果你是活在地震帶，那可能造型獨特的房子，例如這一款創意大爆炸!靈感來自「巨大冰川裂縫」造型獨特的住家！就不太適合了！ 如果房子的造型過份創新，由許許多多的幾何部分組成的話，房子的重心就會被分散在房子不同的部分裡。換句話說，地震來的時候，房子的穩定度將會備受考驗。 我們常常介紹的日本房子它們的條線總是乾淨俐落的，你有留意到嗎？
地震來的時候，房子的形狀總是會有一定程度的改變，所以重心位於較高位置的高聳大樓最容易斷裂塌陷。
如果自己建房的話，我們一般建議一到兩層就好了。如果你們堅持要建第三層或更高，請務必記得把比較重的傢俱放在樓下，比較輕的放頂樓，以盡量保持重心貼近地面。
一個良好的地基可以在地震發生時吸收大部分的震動，減少房子受影響的程度和機會。要打一個深厚的穩固的地基當然要花費時間和費錢，可是這可以確保你跟家人的安全，沒有什麼比一個安樂窩重要了！
此外，如果房子建在地質比較硬的土地上的話，房子會受到的破壞會比軟性地質上的小很多。
選用輕的屋頂的理論上跟上一點一樣，目的是避免重心過份向上移以影響房子的抗震能子。一般來說鋁製屋頂重量較輕，另類的選擇還有由植物當主角的綠化屋頂。
除此以外，你也可以盡量消除突出的屋檐的部分，以減輕屋頂的總重量。
房子就像人的身體一樣，到了一定時候就要定期進行驗查，盡快找出並解決任何可以威脅到房子結構安全的問題。我們建議你們要找專業結構工程師來替你們的家作「身體檢查」喔！
延伸閱讀: 8 間低成本又堅固耐用的鋼構屋