不可不看！耐震房子的 6 個必要條件

天災時有發生，在大自然的威力下我們人類只算是小小的一顆微塵。由於近年氣候變化加劇，天災更愈趨頻繁！地震是台灣主要的天然災害之一，所以在地震帶興建房子時當然要倍加留意。

要讓房子達到良好的耐震效果，我們必須使用現代的抗震科技，例如採用懸浮結構、安裝減震器甚至像台北 101 一樣加設阻尼器等等。而今天我們整合了 6 個由日本專家所建議的、耐震房子必要的 6 個條件，大家務必要細看清楚喔！