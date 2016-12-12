家的正中央有四方形中庭，讓你過上充實生活的「自然之家」

擁有一個家，是每個人的人生理想。如果這個家又與你的興趣相結合，那簡直就是無上的福祉！倘若空間夠大，你會想要設計成什麼樣子呢？今天要帶你去參觀的一座住宅，它的主人非常熱愛機車。負責專案的藤原・室 建築設計事務所於是將住家一樓打造成一個車庫，二樓設計成明亮的庭院，結合舒適的生活空間，簡單佈局便能盡享自然陽光的充實生活，現在就來看看吧！
這個家位於日本東大阪市的住宅區，外觀呈現簡單的白色盒狀設計。從前門看去，你幾乎感覺不到裡頭有住人，屋主的隱私感可說被保護得百分百，唯一可見的便是入口的門。
走進房子裡，映入眼中的是寬敞樸拙的空間。屋主喜歡玩機車，設計師在這裡設計了一個車庫，讓主人可以盡情沈浸在維修機車的樂趣中！儘管它只是一個簡單的混凝土空間，但當光線由頂上天花板流洩下來，光明開朗的氣氛肯定會讓你心情格外愉悅！
這座房子的中心設有一個小庭院。木頭質材搭配上白色基調，營造出自然溫暖的氣氛。環繞在這個簡單的四方形中庭周邊，包括有廚房、餐廳和客廳空間。靠著庭院擺置的餐桌，搭襯著溫煦陽光的視覺，讓人好想坐下來品嚐一杯咖啡。
這座住宅設計，讓生活的機能環繞著四方形中庭而生。照片上可以看到這裡有座簡單的廚房，旁邊的設備可以當作餐廳和客廳。來自中庭的陽光和微風，讓空間顯得格外開朗明亮，住在這裡彷彿可以呼吸到大自然！
當太陽下山，房間裏的燈光亮起，生活空間被籠罩在溫馨柔和的氛圍裡。室內照明設備和間接式光源，為空間營造出與白天不一樣的視覺觀感。很有層次感的地板和牆面設計，讓你住在這裡絲毫不會感到煩膩。生活隨時可以轉個角度，便可品味到不同的充實！
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