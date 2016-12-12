家的正中央有四方形中庭，讓你過上充實生活的「自然之家」

擁有一個家，是每個人的人生理想。如果這個家又與你的興趣相結合，那簡直就是無上的福祉！倘若空間夠大，你會想要設計成什麼樣子呢？今天要帶你去參觀的一座住宅，它的主人非常熱愛機車。負責專案的藤原・室 建築設計事務所於是將住家一樓打造成一個車庫，二樓設計成明亮的庭院，結合舒適的生活空間，簡單佈局便能盡享自然陽光的充實生活，現在就來看看吧！