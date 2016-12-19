環境友善是大勢: 擁抱自然的度假住宅

在環保意識抬頭的現在，跟環境和平共處的觀念已經不只是一個流行，而是一個必要的行動。人類快速的發展也迎來大自然快速的消亡，雖然我們常常說「救救大自然」，但其實我們都不該逃避這麼做其實是在「救救人類」的事實。

幸虧，現在許多的建築師和設計師都意識到了這個問題，並且積極地將解決方法體現在他們的設計上，他們使用環境友善的素材、設計概念和建造方法，將人與自然的距離拉近，與環境共存的同時也能享受最舒適的生活。