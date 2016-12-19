環境友善是大勢: 擁抱自然的度假住宅

在環保意識抬頭的現在，跟環境和平共處的觀念已經不只是一個流行，而是一個必要的行動。人類快速的發展也迎來大自然快速的消亡，雖然我們常常說「救救大自然」，但其實我們都不該逃避這麼做其實是在「救救人類」的事實。
幸虧，現在許多的建築師和設計師都意識到了這個問題，並且積極地將解決方法體現在他們的設計上，他們使用環境友善的素材、設計概念和建造方法，將人與自然的距離拉近，與環境共存的同時也能享受最舒適的生活。
這間度假住宅具備了環保和舒適生活的必要條件，是建築團隊長年以來已環境友善為訴求成功打造的美麗作品之一。在完整的結構之下也有現代房屋必備的功能性，更不用說這一望無際圍繞著它的自然景致，替它加了好多分呢。不僅是現代模組房屋可以效法的，也是環保房屋的典範。
多虧了這一整面的玻璃門，這開放式格局的公共空間可以飽覽窗外無盡的風光。在客廳的區域，沙發正對著窗外而做，有了華麗的景致也不需要電視了，同樣有不需要太繁複的裝飾，簡約的茶几、地毯就足夠。風格各異的傢俱搭配的恰好，時髦的餐椅、經典款餐桌和長椅讓餐廳優雅又簡約，廚房的部分也不鋪張，幾盞吊燈、現代感的中島和木頭吧台椅搭配得好看。
這間住宅裡的每一個角落都不會少了風景，這個戶外的餐廳也是。這裡四周都被木頭圍繞，透著光的木板不會讓這裡太封閉，用拉門跟房子的其他區域間隔開來形成自己的空間，很適合跟朋友一起看著晚霞、吹著微風、喝杯紅酒敘敘舊呢。
從外面看進去，這間主臥室看起來就像裱了框的畫。典雅的木製床板配上上好的寢具用品，在牆壁和天花板的照明之下顯得十分奢華。木頭地板、床頭的藝術畫作、床尾的長毛地毯讓這個房間看起來更溫馨。
能夠擁有這麼美麗的自然，沒有個露台就說不過去了吧？這段沿著屋邊而設的小露台模糊了室外合屋內的界線，白天在這裡曬曬太陽、晚上躺著看星星好像也不錯呢。
這間住宅外觀的黑色木頭結構讓它在白天的時候非常的顯眼突出，但是夜晚時就幾乎跟葉色融合在一起了，只透出誘人暖黃燈光的與星光呼應。在這樣的環境下，人不管是跟大自然或是家人、朋友，都會有更緊密的連結、更親近的感情吧？
融入自然的房屋不只這一個呢，想要跟上這個最好的流行嗎？你會喜歡：森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋