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12 間以石頭建成的美麗鄉間住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores 房子
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石頭自古以來便是最為古老的建築素材之一，因為其堅固，可承受重大撞擊的特性，在中世紀的時候，大量的橋樑，教堂，城堡以及莊園都使用磚石作為主要的結構建材。石頭的優點是它可以適應任何類型的氣候，並且支撐上層的重量，因此房子可以蓋得更高。在台灣某些地方也可以見到石屋的蹤影，而這次的點子簿將要帶你去探訪 10 間以石頭建成的美麗鄉間住宅。一起來欣賞這 10 間風格各異的石屋吧!

1. 兩層樓高的樸實石屋

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık 房子
Gülercan Mimarlık

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

這間兩層樓高的石屋的二樓室內面積比一樓還有小，設計師利用多出來的空間，規劃出戶外的露臺，因此在二樓的人不用下樓也可以享受戶外的時光。露臺的上方還蓋了木頭的涼棚，因此在夏天不會過於悶熱。

2. 與木頭交織而成的石屋

Doğal taşlar ile inşa edilmiş ev, Kayalar İnşaat Kayalar İnşaat 房子
Kayalar İnşaat

Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat
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這間寬敞的石屋以石頭作為主要的支撐結構，然後再以木頭做為點綴，整體感除了有石頭的質樸以及穩重個性外，也增加了木材的細膩溫暖。

3. 紅瓦屋頂的石屋

Casa de Campo na Aldeia da Felgueira, André Eduardo Tavares Arquitecto André Eduardo Tavares Arquitecto 房子
André Eduardo Tavares Arquitecto

André Eduardo Tavares Arquitecto
André Eduardo Tavares Arquitecto
André Eduardo Tavares Arquitecto

這個大型的石頭莊園以大量的石頭作為主要的外觀結構，配上傳統的紅瓦屋頂，絕對是我們心目中的歐式莊園。

4. 度假風情的石屋

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores 房子
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

與剛才所介紹的石屋不一樣，這間充滿度假風情的房子使用的石材經過切割，因此看起來少了些粗獷感，較為柔和細膩，配上藍色的大門以及涼棚，還有木頭甲板露臺，這樣悠閒的畫面讓我們好像趕快去度假!

5. 人字形的屋頂

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto 房子 花崗岩 Metallic/Silver
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

這間有著傳統人字形屋頂的石屋內部結合了石頭以及木頭的元素，是混搭這兩種經典素材的傑出之作。

6. 一層樓?還是兩層樓的石屋

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS 房子
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
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這間走淡色系的石屋非常寬敞，看似只有一層樓的它，其實暗藏玄機呢!

想要看更多細節的話，請點: 披著平房外皮的二層樓住宅

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7. 穀倉改造的石屋

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects 露臺
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

前身是破爛的鄉間穀倉，在專家們的拯救下，保持了原有的石頭素材，然後像是玻璃等元素，都讓改造後的它更有現代感。

8. 居高臨下的石屋

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura 房子 Wood effect
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

以石頭作為主架構，再加上大面積的玻璃窗，以及斜屋頂，這間居高臨下的石屋絕對是最適合放鬆的假日好空間。

9. 奶油色的家

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura 房子
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

幾乎像是奶油色一樣的石材，配上淺橘色的屋瓦，這間石屋散發著歐洲鄉間的柔情。

10. 有著大泳池的石屋

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto 庭院
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

泳池絕對是這間石屋裡最擄獲人心的空間!

11. 室內十分雅緻的石屋

homify 房子
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這間位在義大利的石屋散發著浪漫的歐洲風情，石頭的外觀下是雅緻風格的室內裝潢，除了石頭外，室內還使用了如木頭以及石膏等不一樣的素材，層次十分豐富。

12. 結合水泥、石頭以及木材

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如同我們在文章開頭所說的，石頭因其堅固性十分適合作為基底，因此這個家的下層以石頭為主，上方則是漆上白色的水泥，再加上木頭後，混搭的效果十分完美。

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