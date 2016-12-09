12 間以石頭建成的美麗鄉間住宅

石頭自古以來便是最為古老的建築素材之一，因為其堅固，可承受重大撞擊的特性，在中世紀的時候，大量的橋樑，教堂，城堡以及莊園都使用磚石作為主要的結構建材。石頭的優點是它可以適應任何類型的氣候，並且支撐上層的重量，因此房子可以蓋得更高。在台灣某些地方也可以見到石屋的蹤影，而這次的點子簿將要帶你去探訪 10 間以石頭建成的美麗鄉間住宅。一起來欣賞這 10 間風格各異的石屋吧!