12 間以石頭建成的美麗鄉間住宅

石頭自古以來便是最為古老的建築素材之一，因為其堅固，可承受重大撞擊的特性，在中世紀的時候，大量的橋樑，教堂，城堡以及莊園都使用磚石作為主要的結構建材。石頭的優點是它可以適應任何類型的氣候，並且支撐上層的重量，因此房子可以蓋得更高。在台灣某些地方也可以見到石屋的蹤影，而這次的點子簿將要帶你去探訪 10 間以石頭建成的美麗鄉間住宅。一起來欣賞這 10 間風格各異的石屋吧!
這間兩層樓高的石屋的二樓室內面積比一樓還有小，設計師利用多出來的空間，規劃出戶外的露臺，因此在二樓的人不用下樓也可以享受戶外的時光。露臺的上方還蓋了木頭的涼棚，因此在夏天不會過於悶熱。
這間寬敞的石屋以石頭作為主要的支撐結構，然後再以木頭做為點綴，整體感除了有石頭的質樸以及穩重個性外，也增加了木材的細膩溫暖。
這個大型的石頭莊園以大量的石頭作為主要的外觀結構，配上傳統的紅瓦屋頂，絕對是我們心目中的歐式莊園。
與剛才所介紹的石屋不一樣，這間充滿度假風情的房子使用的石材經過切割，因此看起來少了些粗獷感，較為柔和細膩，配上藍色的大門以及涼棚，還有木頭甲板露臺，這樣悠閒的畫面讓我們好像趕快去度假!
這間有著傳統人字形屋頂的石屋內部結合了石頭以及木頭的元素，是混搭這兩種經典素材的傑出之作。
這間走淡色系的石屋非常寬敞，看似只有一層樓的它，其實暗藏玄機呢!
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前身是破爛的鄉間穀倉，在專家們的拯救下，保持了原有的石頭素材，然後像是玻璃等元素，都讓改造後的它更有現代感。
以石頭作為主架構，再加上大面積的玻璃窗，以及斜屋頂，這間居高臨下的石屋絕對是最適合放鬆的假日好空間。
幾乎像是奶油色一樣的石材，配上淺橘色的屋瓦，這間石屋散發著歐洲鄉間的柔情。
大泳池絕對是這間石屋裡最擄獲人心的空間!
這間位在義大利的石屋散發著浪漫的歐洲風情，石頭的外觀下是雅緻風格的室內裝潢，除了石頭外，室內還使用了如木頭以及石膏等不一樣的素材，層次十分豐富。