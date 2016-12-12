你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間

Genie Chien Genie Chien
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses 窗戶與門窗廉與布簾
Loading admin actions …

新潮前衛，不一定是每個人的最愛。帶些古老陳舊，反而是種新時尚！如果你也喜歡自帶文青魅力的古董味時尚，你一定會很欣賞我們為你蒐集的 6 款代表。這些很有風格的設計，每款都可以透過 DIY 來實現。選擇最符合自己喜愛的老舊裝飾，輕輕鬆鬆，就可以把自己的家裝潢出別具魅力的復古風格來。現在就一起來看看！

精緻的歐式設計

PARIS ROSE Cabbages & Roses 窗戶與門窗廉與布簾
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

這款設計起源於英國，予人傳統古老的印象。它是由倫敦室內裝潢公司 Cabbages & Roses 所設計，採用具有陳舊感的油漆，與古董長桌和簡單上色的牆壁構成良好的平衡。搭配上同樣老式風格的窗簾，樸拙中帶有一股獨特的精緻感。

很容易 DIY 的時尚空間

Bazar Mural ref XXL4-028, Paper Moon Paper Moon 牆壁與地板壁紙
Paper Moon

Bazar Mural ref XXL4-028

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

這個簡單可愛的房間，非常適合年輕的女孩。空間呈現溫暖輕鬆的氛圍，牆壁凹陷處擺入一張長凳，牆面漆上色彩柔和的塗料。當你感到心浮氣燥時，進到這麼一個空間內，頓時就不自覺平靜了下來。

破舊到讓你感到很新鮮

SETAGAYA FLAT, 苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO 苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO 視聽室
苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO

SETAGAYA FLAT

苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO
苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO
苅部 寛子建築設計事務所 /OFFICE OF KARIBE HIROKO

在光禿禿的空間裡塗上簡單的油漆，你還在傷腦筋想要貼上何種壁紙嗎？其實像這樣讓牆面保持渾然質樸的感覺，運用簡單傢俱來搭飾，加上木頭地板帶來的質感，可以創造出非常簡約卻時尚的印象。

經典雅緻的古董

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling 浴室
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

即使你不善於 DIY ，也可以運用簡單的搭配，加工出另一番時尚。例如這個浴室，內部的洗臉盆和浴缸龍頭走的都是老式風格，古樸窗戶及地板融合出一種復古氛圍。加上一面古董鏡子和小椅子，立馬讓你回到美好的舊時光！

​日本風的陳年時尚

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 浴室
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

這個洗手間應是屬於歐洲風格，但卻是以日式路線來營造一種寧靜單純的氣氛。可以左右滑動的鏡子，擺置在地上的舊窗框，灰色的牆壁和地面瓷磚，共同營造出視覺上的協調感。

​舊式箱櫃

Apartment in Amizima, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

仿古的舊式傢俱，很容易創造出復古格調。在室內空間裡擺上這麼一座爺爺奶奶時代的古董箱櫃，再打上色調溫柔的光線，很容易便喚醒一些沈睡在時光中的記憶。

如果你正在尋找獨特的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

靠你的老房子圓夢! 如同「書店咖啡館」一樣的夢幻住家！

美到不可思議：榖倉改造的閣樓式住家！

房屋界的鋼鐵人：耐用性超高，以鋼建造而成的鄉間住宅
喜歡這棟新舊並陳的獨特住宅設計嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了