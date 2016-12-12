利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間

新潮前衛，不一定是每個人的最愛。帶些古老陳舊，反而是種新時尚！如果你也喜歡自帶文青魅力的古董味時尚，你一定會很欣賞我們為你蒐集的 6 款代表。這些很有風格的設計，每款都可以透過 DIY 來實現。選擇最符合自己喜愛的老舊裝飾，輕輕鬆鬆，就可以把自己的家裝潢出別具魅力的復古風格來。現在就一起來看看！