利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間

新潮前衛，不一定是每個人的最愛。帶些古老陳舊，反而是種新時尚！如果你也喜歡自帶文青魅力的古董味時尚，你一定會很欣賞我們為你蒐集的 6 款代表。這些很有風格的設計，每款都可以透過 DIY 來實現。選擇最符合自己喜愛的老舊裝飾，輕輕鬆鬆，就可以把自己的家裝潢出別具魅力的復古風格來。現在就一起來看看！
這款設計起源於英國，予人傳統古老的印象。它是由倫敦室內裝潢公司 Cabbages & Roses 所設計，採用具有陳舊感的油漆，與古董長桌和簡單上色的牆壁構成良好的平衡。搭配上同樣老式風格的窗簾，樸拙中帶有一股獨特的精緻感。
這個簡單可愛的房間，非常適合年輕的女孩。空間呈現溫暖輕鬆的氛圍，牆壁凹陷處擺入一張長凳，牆面漆上色彩柔和的塗料。當你感到心浮氣燥時，進到這麼一個空間內，頓時就不自覺平靜了下來。
在光禿禿的空間裡塗上簡單的油漆，你還在傷腦筋想要貼上何種壁紙嗎？其實像這樣讓牆面保持渾然質樸的感覺，運用簡單傢俱來搭飾，加上木頭地板帶來的質感，可以創造出非常簡約卻時尚的印象。
即使你不善於 DIY ，也可以運用簡單的搭配，加工出另一番時尚。例如這個浴室，內部的洗臉盆和浴缸龍頭走的都是老式風格，古樸窗戶及地板融合出一種復古氛圍。加上一面古董鏡子和小椅子，立馬讓你回到美好的舊時光！
這個洗手間應是屬於歐洲風格，但卻是以日式路線來營造一種寧靜單純的氣氛。可以左右滑動的鏡子，擺置在地上的舊窗框，灰色的牆壁和地面瓷磚，共同營造出視覺上的協調感。
仿古的舊式傢俱，很容易創造出復古格調。在室內空間裡擺上這麼一座爺爺奶奶時代的古董箱櫃，再打上色調溫柔的光線，很容易便喚醒一些沈睡在時光中的記憶。
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