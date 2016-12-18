狹長地的解決之道：活力滿點的黃色住宅

明亮溫暖的黃色是建築主要的色調，傳統波蘭式的紅瓦屋頂對比得藍天白雲非常鮮豔。前門的橘色台階熱情的歡迎你走向鏽紅色的大門，這幾個暖色調間的搭配呼應將房屋鮮明的個性表現出來。一樓外牆畫上了幾條水平線，和二樓陽台的欄杆平行，有一體的效果。下了玄關的地面用黃橘色磚塊鋪成了富有童趣的圖樣，蜿蜒著圍繞整棟建築，讓四四方方的住宅顯得更活潑有朝氣。