狹長地的解決之道：活力滿點的黃色住宅

今天要參觀的住宅位在波蘭，建地其實狹長不大，但建築團隊的巧思體現在這裡的結構和設計上，讓這裡一點都不顯得擁擠。明亮、有趣的色調賦予這裡活潑的個性，經典的山形屋頂下具備了現代化、功能齊全的室內設計，屋外的草皮、露台也一應俱全，還有寬廣的空間讓孩子玩耍呢！快一起來看看吧！
明亮溫暖的黃色是建築主要的色調，傳統波蘭式的紅瓦屋頂對比得藍天白雲非常鮮豔。前門的橘色台階熱情的歡迎你走向鏽紅色的大門，這幾個暖色調間的搭配呼應將房屋鮮明的個性表現出來。一樓外牆畫上了幾條水平線，和二樓陽台的欄杆平行，有一體的效果。下了玄關的地面用黃橘色磚塊鋪成了富有童趣的圖樣，蜿蜒著圍繞整棟建築，讓四四方方的住宅顯得更活潑有朝氣。
這個後院看著是不是很興奮呢！鮮豔的綠色草地、黃色的磚路、一旁對比著俐落線條的落地窗更顯時尚，左邊的那塊區域特別規劃成了戶外的用餐區域，讓全家人可以在這裡享受美好的下午。
簡單的山形屋頂做起來不昂貴，而且有種童話的感覺。從這個角度你可以看到那黃磚路如何圍繞著房屋而行，不浪費一點空間也沒有斷點，讓屋主不論在哪都能自由走動，這樣貼心的設計讓所有移動和活動都變得很方便。
說了這裡的建地狹長，看平面圖就清楚了吧！這就非常考驗設計師的創意了。客廳和餐廳的區域看起來很寬敞，廚房用開放式的格局，而車庫的部分其實離這些室內空間沒有很遠。在這個住宅裡還有三間臥房、一間浴室、一間洗衣房，還有一個很大的更衣室呢。
一樓的部分非常加長又實用，是運用了開放式格局的設計。功能性齊全的廚房佔的空間並不多，主要留給了餐廳的部分，離廚房不遠，也可以充當中島去做料理的準備。客廳、餐廳和廚房共享同一個空間，其實這樣也能讓家人在房子裡的互動更多、更親密。
這間浴室就不再做什麼浮誇的設計了，簡單溫馨的空間裡提供了你所需要的一切。白淨的地面、浴缸和洗手台相呼應的特殊弧度、乾淨的線條，都讓這個浴室看起來平易近人，毛玻璃的浴室門可以隱約看到浴室內外的人影走動，避免不小心開門闖進的窘境也是個體貼的巧思呢！
這間房屋的室內設計其實在台灣應該可行性滿高的呢，還想看看別種容易執行的設計嗎？延伸閱讀：中古屋也能很舒適:簡約柔美的老宅院