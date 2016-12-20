立方體的時尚:度假風小木屋

時尚應該怎麼定義?有著個人獨特的風格?或是有著隨著時代潮流的概念?時尚或許該是種生活的態度，一種讓生活更趨近於完美的態度。這次點子簿要分享的是棟相當中規中矩的木屋建築，但雖然沒有驚為天人的樣貌，但簡單美好的架構確表現出了生活的時尚態度。

就讓我們一起來看看這有度假風的時尚小木屋吧!

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