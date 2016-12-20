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立方體的時尚:度假風小木屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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時尚應該怎麼定義?有著個人獨特的風格?或是有著隨著時代潮流的概念?時尚或許該是種生活的態度，一種讓生活更趨近於完美的態度。這次點子簿要分享的是棟相當中規中矩的木屋建築，但雖然沒有驚為天人的樣貌，但簡單美好的架構確表現出了生活的時尚態度。

就讓我們一起來看看這有度假風的時尚小木屋吧!

喜歡小木屋的你，或許可以參考:6 間價格實惠的現代木屋

立方體的組成

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Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
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木屋的外觀就像是由許多立方體的結合，很容易有樂高積木的聯想，但木頭的質感卻柔和許多。但仔細一看不難發現，房子的窗戶大都以大面積的設計為主，這樣的設計讓室內能獲得更良好的自然採光。

度假式設計

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Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

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有這樣戶外休息區的設置，其實就很有度假的氣息。結合了木屋柔和溫度以及周圍林木間的徐徐清風，戶外似乎比室內更更吸引人逗留。

露台空間

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Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

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這露台空間又是另一個戶外休憩區的展現，簡易的掛紗遮陽，展現了淡淡的浪漫情調，夜晚在這樣的空間裡點上蠟燭，放上輕音樂，應該滴酒未沾就容易微醺了吧!

我們有專門打造露臺的專家，可以請教他們喔!

明亮的客廳

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Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

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這樣明亮的客廳完全要感謝建築物設計上大量利用了自然的採光，加上白色調的牆面與家具，讓光能夠更自然的流動在這想讓人放鬆的空間裡。

隱身的泳池

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D 泳池
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

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Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
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在這裡也有著泳池的設計，打開陽台的木質牆板就可以有座豪華的泳池，在夏日裡舒服的在泳池裡與陽光共浴，這不就是最時尚的度假生活嗎?

想看更多泳池的設計，或許你可以看看這裡

紅磚的美好：傳統元素結合現代線條的郊區住家
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