你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

童話故事般的家: 洋溢德國風情的絕美木屋

Tarsier Tarsier
HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 露臺
Loading admin actions …

在德國的拜仁文化中，建築是其中重要的一環，尤其是在著名黑森林地區中的傳統小屋。這些特色的巴伐利亞屋子，滿滿地排列在山上，跟高高的杉樹相映著，讓人猶如置身在格林童話之中。難怪國王路德維希可以建成像新天鵝堡，那樣浪漫的古堡。這類型的木房子，多用質感比較重和粗鋸的木材，還配上傳統的山形屋頂，充份展現了古樸鄉村的感覺，就像著名景點根根巴赫村子裡頭的屋子一樣。

這次Homify為大家介紹的屋子專題，正是在德國梅爾興的www.bayernblockhaus.de建築工程人員所設計，是一間充滿德國風情的房子，同時帶有現代風味﹐喜歡歐陸風氣和童話小屋的你一定要看看哦！

不失現代感的前門

HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 房子
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

這木造的屋子用了傳統的設計﹐卻又不俗氣﹐更帶一點新穎的現代感。這全歸功於大門前的設計﹐工程人員選用了石塊來搭建門前的空間和前庭。太空灰色的石塊跟沉實咖啡色的木頭呈現了強烈的對比﹐尤其是門前的石頭造的台階和前庭的波浪紋設計﹐讓屋子更前衛。

充滿鄉村風味的木屋設計

HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 房子
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

橘紅色的屋簷、橙黃色的木柵跟鮮紅色的窗框配起來﹐就好像一間活潑的玩具屋﹐充滿了生活的氣息。那大型的山形屋簷和木造的骨幹﹐充分地體現了傳統的房屋設計。一豎一橫﹐整齊地撐起整個家﹐還有那木板地的台階﹐完美地把房子從草地上劃分出來。

新舊交替的設計讓傳統的鄉村木屋變得更摩登﹐彷如一個現代化的童話小屋。

充滿代表性的山形屋頂

HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 露臺
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

從另外一個角度﹐我們可以看見屋子的一旁建設了樓梯到上層﹐走廊還配有木造的柵子﹐充滿了田園的風味。下層也有廣闊的走廊﹐圍繞了屋子一圈﹐擺放了花盆和餐桌﹐讓喜歡戶外的住客可於天氣好的日子裡﹐跟家人在這裡聚餐。

在拜仁文化當中﹐除了十月份的啤酒節外﹐禮拜天跟家人在戶外喝喝啤酒、聊聊天、吃香腸、酸菜和薯仔餃子﹐也是享受生活的重要一環哦！

規則不定的樓梯

HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 玄關、走廊與階梯階梯
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

再來看看室內的一條樓梯﹐它的設計獨特﹐使用了規則不定的作法﹐就像一棵大樹生出扭曲的階梯一樣﹐充滿了玩味和大自然的氣色。刻意的棱角竟巧妙地扭彎到樓上去﹐就像攀滕的植物一樣！　

在眾多的木房子中﹐這房子既帶著傳統﹐又不失自己的獨特性﹐讓人耳目一新。

內部的軀幹結構

HultaHaus Ball, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus 餐廳
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

室內的設計跟房子的外觀非常不同﹐沒有鄉村的風味﹐反而是時代感重的大廳。石磚和家飾品的選用都是比較新穎的款式﹐還有開放式的廚房﹐讓空間感比較大。但天花卻保留傳統的木樁設計﹐一橫橫的木子穿梭在樓上下之中﹐保留古舊風味的同時﹐融合了現代的科技。

還想閱讀更多特別的房子專題嗎？延伸閱讀：大膽做自己！一枝獨秀的現代工業風方型房子

把家變成展覽館！坐擁絕美湖景的自然風木屋
快來跟我們分享你的讀後感吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了