童話故事般的家: 洋溢德國風情的絕美木屋

這木造的屋子用了傳統的設計﹐卻又不俗氣﹐更帶一點新穎的現代感。這全歸功於大門前的設計﹐工程人員選用了石塊來搭建門前的空間和前庭。太空灰色的石塊跟沉實咖啡色的木頭呈現了強烈的對比﹐尤其是門前的石頭造的台階和前庭的波浪紋設計﹐讓屋子更前衛。
橘紅色的屋簷、橙黃色的木柵跟鮮紅色的窗框配起來﹐就好像一間活潑的玩具屋﹐充滿了生活的氣息。那大型的山形屋簷和木造的骨幹﹐充分地體現了傳統的房屋設計。一豎一橫﹐整齊地撐起整個家﹐還有那木板地的台階﹐完美地把房子從草地上劃分出來。
新舊交替的設計讓傳統的鄉村木屋變得更摩登﹐彷如一個現代化的童話小屋。
從另外一個角度﹐我們可以看見屋子的一旁建設了樓梯到上層﹐走廊還配有木造的柵子﹐充滿了田園的風味。下層也有廣闊的走廊﹐圍繞了屋子一圈﹐擺放了花盆和餐桌﹐讓喜歡戶外的住客可於天氣好的日子裡﹐跟家人在這裡聚餐。
在拜仁文化當中﹐除了十月份的啤酒節外﹐禮拜天跟家人在戶外喝喝啤酒、聊聊天、吃香腸、酸菜和薯仔餃子﹐也是享受生活的重要一環哦！
再來看看室內的一條樓梯﹐它的設計獨特﹐使用了規則不定的作法﹐就像一棵大樹生出扭曲的階梯一樣﹐充滿了玩味和大自然的氣色。刻意的棱角竟巧妙地扭彎到樓上去﹐就像攀滕的植物一樣！
在眾多的木房子中﹐這房子既帶著傳統﹐又不失自己的獨特性﹐讓人耳目一新。
室內的設計跟房子的外觀非常不同﹐沒有鄉村的風味﹐反而是時代感重的大廳。石磚和家飾品的選用都是比較新穎的款式﹐還有開放式的廚房﹐讓空間感比較大。但天花卻保留傳統的木樁設計﹐一橫橫的木子穿梭在樓上下之中﹐保留古舊風味的同時﹐融合了現代的科技。
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