童話故事般的家: 洋溢德國風情的絕美木屋

橘紅色的屋簷、橙黃色的木柵跟鮮紅色的窗框配起來﹐就好像一間活潑的玩具屋﹐充滿了生活的氣息。那大型的山形屋簷和木造的骨幹﹐充分地體現了傳統的房屋設計。一豎一橫﹐整齊地撐起整個家﹐還有那木板地的台階﹐完美地把房子從草地上劃分出來。

新舊交替的設計讓傳統的鄉村木屋變得更摩登﹐彷如一個現代化的童話小屋。