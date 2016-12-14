黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅

今天 homify 要帶你到波蘭參觀一座非常特別的房子。這是一棟專為一家子設計的住宅。儘管它是座落在一處傳統的地區，周遭有著許多傳統式的建築物，這座住宅卻設計成極具現代感的住家，裡外都裝潢得很有格調，令人感到非常舒適。採用黑白色為主調，讓這座住宅看來大器不凡，讓人一看就深深被它所吸引。現在就一起來看看！

負責的專家是專攻預製屋的建築公司，由於預製屋施工期短以及不在現場施工的特性，這間美麗的鄉間獨棟住宅造價約為 39 萬波蘭幣，也就是約 302 萬台幣。