黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅

今天 homify 要帶你到波蘭參觀一座非常特別的房子。這是一棟專為一家子設計的住宅。儘管它是座落在一處傳統的地區，周遭有著許多傳統式的建築物，這座住宅卻設計成極具現代感的住家，裡外都裝潢得很有格調，令人感到非常舒適。採用黑白色為主調，讓這座住宅看來大器不凡，讓人一看就深深被它所吸引。現在就一起來看看！
負責的專家是專攻預製屋的建築公司，由於預製屋施工期短以及不在現場施工的特性，這間美麗的鄉間獨棟住宅造價約為 39 萬波蘭幣，也就是約 302 萬台幣。
讓我們先到花園裡散步，看看這座房子的外觀。建築師將它設計成古典與現代的融合，有著大片的玻璃和陽台空間，明亮的白色外牆與漂亮的木色調和黑色元素構成強烈的對比，讓人忍不住好奇裡頭會是什麼模樣？
在參觀室內之前，讓我們先來簡單看一看設計圖。從圖上可以看到，車庫與建築物整合在一起，直接連到公用空間，然後再進到客廳。一樓有一個客用洗手間、一個書房，以及寬敞的開放式客廳。此外還有一個餐廳和廚房。樓上有三間臥室和一個大型浴室。面積共 41.14 坪，卻已具備所有家庭需要的空間！
設計師將客廳裝潢得時尚舒適又具備多功能！黑白對比色系讓空間流露出優雅的氣質。圓弧感的桌椅，搭配造型獨特的窗簾，創造出別具個性的氛圍。同樣以黑白對比色調打造的嵌藏式櫃架，可以提供良好的收納空間。
廚房和餐廳採取開放式格局，與客廳一樣使用黑白色主調。廚房裏擁有大量的儲存空間，同時設置有現代式設備。時尚的餐桌，讓親友聚餐時更具趣味。設計得非常別緻的椅子，以及餐桌上的吊燈，為空間創造出吸睛的亮點。
浴室同樣由黑色及白色領軍，簡單設計具備齊全的功能。淋浴間和洗手檯呈現出優雅的潔淨感。造型獨特的燈光設計為空間投注下神秘的氣氛，映照著大面積的鏡子，創造出引人尋幽探勝的趣味感。
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