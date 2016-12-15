9 個屋簷下的露臺好空間

露臺是連結室內與戶外的好空間，不論是下午在這裡泡杯茶，或是晚上在此喝瓶啤酒，那愜意的感受絕對會令人感到如沐春風，也可以拋下原有的憂慮，重新再出發。

如果露臺有可以遮蔭以及遮雨的屋簷的話，那麼你更可以不論晴雨都能享受半戶外的悠閒時光。這一次的點子簿幫你網羅了 9 個有屋簷或是涼棚的露臺好空間，希望你可以從中找到實用的靈感!