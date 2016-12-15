9 個屋簷下的露臺好空間

露臺是連結室內與戶外的好空間，不論是下午在這裡泡杯茶，或是晚上在此喝瓶啤酒，那愜意的感受絕對會令人感到如沐春風，也可以拋下原有的憂慮，重新再出發。
如果露臺有可以遮蔭以及遮雨的屋簷的話，那麼你更可以不論晴雨都能享受半戶外的悠閒時光。這一次的點子簿幫你網羅了 9 個有屋簷或是涼棚的露臺好空間，希望你可以從中找到實用的靈感!
這個家的露臺一半有完全遮雨的鐵製屋簷，另外一邊則是簍空的，而灰色與白色牆面及木頭地板則編織出簡約卻美好的畫面。
除了往外延伸的白色屋簷外，屋主還使用紅色的三角形帆布，綁在屋簷以及樹枝之間，這個方式非常實惠，並且又符合野外的風情。
這個家的戶外露臺搭建了四柱的涼棚，不僅實用美觀，也為露臺增添了度假的氣息。
規劃成戶外小客廳的露臺上有黑色的延伸屋頂，因此屋主在炎熱的夏日也可以在此愜意地喝茶，不怕曬傷。
設計師不僅為露臺區域設計了木頭的天花板，還在上面加裝了別緻的吊燈，讓這個半戶外的區塊機能性充足。
木製的屋頂可以讓在露臺的親友們欣賞到木頭的自然紋路，並且讓戶外的自然氣息更加濃厚。
木頭的露臺上方是墨綠色的屋頂，絕佳的顏色對比構成美好的畫面，也能讓一家大小和樂融融地在此納涼。
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