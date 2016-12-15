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9 個屋簷下的露臺好空間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
LUXHAUS Musterhaus München, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign 露臺 White
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露臺是連結室內與戶外的好空間，不論是下午在這裡泡杯茶，或是晚上在此喝瓶啤酒，那愜意的感受絕對會令人感到如沐春風，也可以拋下原有的憂慮，重新再出發。

如果露臺有可以遮蔭以及遮雨的屋簷的話，那麼你更可以不論晴雨都能享受半戶外的悠閒時光。這一次的點子簿幫你網羅了 9 個有屋簷或是涼棚的露臺好空間，希望你可以從中找到實用的靈感!

1. 鐵製的延伸屋簷

LUXHAUS Musterhaus München, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign 露臺 White
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

這個家的露臺一半有完全遮雨的鐵製屋簷，另外一邊則是簍空的，而灰色與白色牆面及木頭地板則編織出簡約卻美好的畫面。

2. 可伸縮的屋簷

은평2지구 두산위브 42평형 , Design A3 Design A3 露臺
Design A3

Design A3
Design A3
Design A3

這個家的露臺有一部分是戶外用餐區，而戶外用餐區的上方有混凝土搭建而成的屋頂，至於連結客廳的露臺區塊上方則是可依照天氣而伸縮的屋簷。

3. 實惠且風格獨具的遮蔭方式

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten 露臺
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

除了往外延伸的白色屋簷外，屋主還使用紅色的三角形帆布，綁在屋簷以及樹枝之間，這個方式非常實惠，並且又符合野外的風情。

4. 木頭的四柱屋頂

Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras 露臺
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras

Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras

這個家的戶外露臺搭建了四柱的涼棚，不僅實用美觀，也為露臺增添了度假的氣息。

5. 戶外小客廳

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 露臺 木頭 Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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規劃成戶外小客廳的露臺上有黑色的延伸屋頂，因此屋主在炎熱的夏日也可以在此愜意地喝茶，不怕曬傷。

6. 加裝吊燈的天花板

EXTENSION MAISON M33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D 露臺
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

設計師不僅為露臺區域設計了木頭的天花板，還在上面加裝了別緻的吊燈，讓這個半戶外的區塊機能性充足。

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7. 加蓋的涼棚

homify 露臺
homify

homify
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從落地窗延伸出來的露臺上加蓋了鐵製的四柱涼棚，適合多雨氣候的區域。

8. 木製屋頂

Einfamilienhaus am Hang, Architekt Stefan Toifl Architekt Stefan Toifl 露臺
Architekt Stefan Toifl

Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl
Architekt Stefan Toifl

木製的屋頂可以讓在露臺的親友們欣賞到木頭的自然紋路，並且讓戶外的自然氣息更加濃厚。

9. 墨綠色的屋頂

山里のいえ, toki Architect design office toki Architect design office 露臺 木頭 Wood effect
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
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木頭的露臺上方是墨綠色的屋頂，絕佳的顏色對比構成美好的畫面，也能讓一家大小和樂融融地在此納涼。

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