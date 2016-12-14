以 830 元新台幣打造奇蹟: 從雞寮改造成工作室的質樸空間！

室內採用土壤混合秸稈的壁面設計，從很有原始風味的土牆上，穿過竹桿構成的窗戶，你可以一窺室外的動靜，同時也能呼吸到自然的空氣。在現代很難見到日本傳統建材的今天，這片古式牆面可說是絕無僅有的稀品，讓人感受到時光的恆久感。