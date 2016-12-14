以 830 元新台幣打造奇蹟: 從雞寮改造成工作室的質樸空間！

一棟年久失修的建築物，還能拿來作什麼用途呢？多數人可能會把它用來堆積雜物，不久之後不是淪為儲藏室，就是變成了垃圾堆。高原正伸建築設計事務所的專家們卻主張運用細心規畫和設計，讓建物變得煥然一新又符合實用目的！不信嗎？以下就來介紹一座前身原為雞寮，經由設計師神手改造，僅花費 3,000 日圓（約新台幣 830 元）便脫胎換骨的工作室！
這座建築物已有 30 多年的歷史，外觀看來完全像個堆放垃圾雜物的倉庫。生銹斑駁的外在，讓人簡直退壁三舍。但在設計師眼中，卻充滿了改造的可能性。如果把它改造成一座茶室，重新整修裝潢後，會變成什麼樣子呢？
設計師利用這個很有古風的入口，設計了一道木門，上方保留光線的入口，加上牆邊窗戶透進來的自然光，為室內創造出獨特的光陰色塊。空間保留了原始質樸的調性，一步入這裡立刻就可感受到它特有的風韻。
空間的中心擺了一張古意盎然的木桌，兩旁還有同樣風格的長凳。改造後的這棟建築物成為一個工作室，在這裡可以感受到時光變得緩慢了，彷彿世俗的煩囂都已被抽離。當光線無比溫柔地擁抱著工作室，靈感跟著泉湧，創作力也隨著提升了！
室內採用土壤混合秸稈的壁面設計，從很有原始風味的土牆上，穿過竹桿構成的窗戶，你可以一窺室外的動靜，同時也能呼吸到自然的空氣。在現代很難見到日本傳統建材的今天，這片古式牆面可說是絕無僅有的稀品，讓人感受到時光的恆久感。
在入口處可以看到這個特殊的設計，以石塊打造成有縫隙的地磚，取代了傳統常用的混凝土和磁磚。採用這種質材的最大優點，是下雨天時可讓雨水宣洩，不致造成堵塞，相當實用。在這裡還放置了一個以繩索綑綁的石塊，彷彿在告訴來客，只要進入屋內，將會聽到一個很有趣味的故事。
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