房屋界的鋼鐵人：耐用性超高，以鋼建造而成的鄉間住宅

你應該不會想到要用鋼這種材質建造一個家吧？ 這通常會讓人聯想到工廠的建材散發著濃厚的工業感，因此並不常使用在住家上。然而鋼的優點是它的耐磨以及耐用性，可以打造成一個耐風吹雨淋的家。今天要介紹的這間在奧地利的家便是大膽地使用了鋼這個建材，與大面積的玻璃搭配之後，居然出乎人意料地時尚。
一起來看看設計師的傑出設計手法，也許你也會對鋼材改觀。
鋼的棕色居然意外地讓人聯想到木枝的顏色，一點也沒有過於強悍的味道，方正的造型配上玻璃後，更顯現代時尚。設計師還利用了高度的落差，設計了階梯式的露臺，與庭院成為美好的連結。
令人驚訝的是建築物的側面。建築師決定創造出一個獨特的造型，其特點是玻璃以及簍空的設計。屋主原本對於這樣大膽的設計有所保留，但最終還是相信了專家們的專業，而成果也令人滿意。
房子的內部走現代的風格，專家特別在意小細節，而三種時尚的吊燈便是最好的證明。
你可以發現專家以不鏽鋼打造出樓梯，並在下方規劃了蝴蝶圖案的牆面，讓整個空間更有魅力。
開放式的白色廚房既寬敞又整潔，各類現代化的家電一應俱全，是大展廚藝的好地方。
室內的牆面採用混凝土的材質，建材的灰色很有現代感，在陽光的照射下也有另一種美感。
最後要欣賞的浴室是不是非常明亮呢？以半面牆遮擋住的淋浴間享有隱私感，而兩個洗手台的設計讓早晨的盥洗時間更加悠閒。