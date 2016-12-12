房屋界的鋼鐵人：耐用性超高，以鋼建造而成的鄉間住宅

你應該不會想到要用鋼這種材質建造一個家吧？ 這通常會讓人聯想到工廠的建材散發著濃厚的工業感，因此並不常使用在住家上。然而鋼的優點是它的耐磨以及耐用性，可以打造成一個耐風吹雨淋的家。今天要介紹的這間在奧地利的家便是大膽地使用了鋼這個建材，與大面積的玻璃搭配之後，居然出乎人意料地時尚。

一起來看看設計師的傑出設計手法，也許你也會對鋼材改觀。