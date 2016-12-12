你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

房屋界的鋼鐵人：耐用性超高，以鋼建造而成的鄉間住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 廚房
Loading admin actions …

你應該不會想到要用鋼這種材質建造一個家吧？ 這通常會讓人聯想到工廠的建材散發著濃厚的工業感，因此並不常使用在住家上。然而鋼的優點是它的耐磨以及耐用性，可以打造成一個耐風吹雨淋的家。今天要介紹的這間在奧地利的家便是大膽地使用了鋼這個建材，與大面積的玻璃搭配之後，居然出乎人意料地時尚。

一起來看看設計師的傑出設計手法，也許你也會對鋼材改觀。

外觀

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 房子
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

鋼的棕色居然意外地讓人聯想到木枝的顏色，一點也沒有過於強悍的味道，方正的造型配上玻璃後，更顯現代時尚。設計師還利用了高度的落差，設計了階梯式的露臺，與庭院成為美好的連結。

側面

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 房子
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

令人驚訝的是建築物的側面。建築師決定創造出一個獨特的造型，其特點是玻璃以及簍空的設計。屋主原本對於這樣大膽的設計有所保留，但最終還是相信了專家們的專業，而成果也令人滿意。

房子的內部

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 客廳
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

房子的內部走現代的風格，專家特別在意小細節，而三種時尚的吊燈便是最好的證明。

你可以發現專家以不鏽鋼打造出樓梯，並在下方規劃了蝴蝶圖案的牆面，讓整個空間更有魅力。

廚房

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 廚房
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

開放式的白色廚房既寬敞又整潔，各類現代化的家電一應俱全，是大展廚藝的好地方。

混凝土

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 浴室
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

室內的牆面採用混凝土的材質，建材的灰色很有現代感，在陽光的照射下也有另一種美感。

浴室

Rosty, Architekt Zoran Bodrozic Architekt Zoran Bodrozic 浴室
Architekt Zoran Bodrozic

Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic
Architekt Zoran Bodrozic

最後要欣賞的浴室是不是非常明亮呢？以半面牆遮擋住的淋浴間享有隱私感，而兩個洗手台的設計讓早晨的盥洗時間更加悠閒。

延伸閱讀：奢華酒店般的極致享受！擁有豐富元素的北歐風房子

家的正中央有四方形中庭，讓你過上充實生活的「自然之家」
你喜歡這間房子的設計理念嗎？留言告訴我們吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了