山及田地間的柔和系平房：溫暖舒適的好空間

住在被山與田地圍繞著的鄉間，對你來說是一種幸福嗎？而在這樣的環境中，能夠不阻隔天然景色，並且能與土地更貼近的平房是最適合的房屋類型。

這次的專案要介紹的是外表十分柔和，有著傳統人字形屋頂的日式平房。如果你也想要過上愜意舒適的鄉間生活，就跟我們一起探索更多細節。