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山及田地間的柔和系平房：溫暖舒適的好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
新田の家, 横山浩之建築設計事務所 横山浩之建築設計事務所 房子
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住在被山與田地圍繞著的鄉間，對你來說是一種幸福嗎？而在這樣的環境中，能夠不阻隔天然景色，並且能與土地更貼近的平房是最適合的房類型。

這次的專案要介紹的是外表十分柔和，有著傳統人字形屋頂的日式平房。如果你也想要過上愜意舒適的鄉間生活，就跟我們一起探索更多細節。

木頭與玻璃

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横山浩之建築設計事務所

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木頭的牆面配上方正的玻璃門，再加上白色的框架，這間平房讓人一看就感到好自在，與周遭的環境更是毫無違和感。簡單的植物造景不會搶去群山與草地的風采，而大片的空地則適合家人在此烤肉。

拉門

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當木頭的拉門ㄧ拉起後，屋主便可以享受完全的隱私感。

露臺

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比地面稍高一點的露臺，絕對是日本人最愛到戶外休憩空間。

遠觀

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雖然說是平房，但遠看一點也不會矮人一截，絕佳的配色更是在一片綠意中脫穎而出。

混凝土的小牆

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室內最特殊的設計無非就是分隔出區塊，卻又不顯壓迫的混凝土小牆面了。

吊燈

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家中沒有繁雜的設計，但像是時尚的小吊燈，就是令人眼睛一亮的美好細節。

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走道

新田の家, 横山浩之建築設計事務所 横山浩之建築設計事務所 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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設計師在寬敞的走道兩旁規劃了不同的收納功能，例如適合擺放裝飾品的牆面凹槽，以及可以坐著穿鞋，又有儲物功能的座椅。

廚房

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白色及木頭色系的廚房溫馨雅緻，以半面牆阻隔的設計讓空間開放依舊。

看完這個家之後，你是不是也跟我們一樣，不想住在城市裡了呢？

延伸閱讀：有大開口露臺，以簡單元素實現不簡單的住宅

利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間
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