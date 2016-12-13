一天最美好的結尾就是在浴室裡好好地洗滌身心，享受把整天下來的疲累卸下的時光。要能夠放鬆地在浴室裡沐浴，整潔度以及舒適度便非常重要。現代風格的浴室通常都十分簡單、寬敞且明亮，絕對能夠讓你不想只在此洗場戰鬥澡。

這次我們要介紹 16 間絕佳的現代浴室，這些設計的共通點是絕大多數的設計師都採用了玻璃牆，而明亮卻又不會過於生冷的照明也是重點。

趕快一起來看看吧！