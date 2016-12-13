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16 間絕佳的現代浴室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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一天最美好的結尾就是在浴室裡好好地洗滌身心，享受把整天下來的疲累卸下的時光。要能夠放鬆地在浴室裡沐浴，整潔度以及舒適度便非常重要。現代風格的浴室通常都十分簡單、寬敞且明亮，絕對能夠讓你不想只在此洗場戰鬥澡。

這次我們要介紹 16 間絕佳的現代浴室，這些設計的共通點是絕大多數的設計師都採用了玻璃牆，而明亮卻又不會過於生冷的照明也是重點。

趕快一起來看看吧！

1. 木頭與磁磚

homify 家居用品寵物配件
homify

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木頭與磁磚地板巧妙地分隔出兩個不同的區域，盥洗時站在木頭的地板較為溫暖，而淋浴的區域使用磁磚則較能保持乾爽。

2. 美麗大器

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

採用了美麗的大理石作為牆面以及地板，這間現代感的浴室十分大器。

3. 棕色系的浴室

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
GLR Arquitectos

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GLR Arquitectos
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棕色系的浴室讓人的心更加沈穩平靜，天花板上的照明讓浴室的氣氛更好。

4. 紫色照明

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

在淋浴間裡，設計師選用了紫色的照明，大膽的作風十分現代。

5. 馬賽克牆面

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

淋浴間的馬賽克牆面是這間以白色系為主的浴室的重點。

6. 石牆

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

石牆是這間浴室的主要素材，配上淋浴間的玻璃拉門，還有木頭置物櫃，畫面十分清新。

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7. 木頭層架座椅

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

這間浴室的淋浴間中有著以木頭層板打造的座椅，內嵌式的置物架則十分有美感。

8. 霧面玻璃

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 Beige
homify

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霧面的玻璃讓人洗澡時更有安全感，兩個洗手台的設計則讓家人不用爭先恐後梳洗。

9. 明亮感

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

這間浴室主要使用白光，照射在磁磚牆面上更顯明亮。

10. 兩種色系

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
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設計師十分高明地使用兩種不同的色系以及素材，區分出不同的區塊。

11. 磚頭

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture 浴室
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
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以磚頭作為部分牆面的建材，這間浴室現代卻同時帶點田園風情。

12. 洞穴感

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) 浴室
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

這間浴室的素材讓人感覺有點像是置身在洞穴中，而現代的衛浴設備則讓人可以暢快地享受如廁與沐浴的時間。

13. 奢華風

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN 浴室
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
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這間浴室散發著十足的奢華感，就連玻璃推門也與眾不同。

14. 以紅色做點綴

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design 浴室
Your royal design

Your royal design
Your royal design
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如何將紅色運用在浴室中，又不顯得太超過呢？這間浴室就是最佳範本。

15. 寬敞的空間

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
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間浴室不管是淋浴間或是浴缸都十分寬敞，讓人可以像是置身在飯店裡。

16. 黑色框

Blossomvale Space Atelier Pte Ltd 浴室
Space Atelier Pte Ltd

Blossomvale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
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以白色系為主的浴室巧妙地利用黑色作為框架，讓人感到不平凡。

延伸閱讀：9 個絕佳的淋浴間

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