一天最美好的結尾就是在浴室裡好好地洗滌身心，享受把整天下來的疲累卸下的時光。要能夠放鬆地在浴室裡沐浴，整潔度以及舒適度便非常重要。現代風格的浴室通常都十分簡單、寬敞且明亮，絕對能夠讓你不想只在此洗場戰鬥澡。
這次我們要介紹 16 間絕佳的現代浴室，這些設計的共通點是絕大多數的設計師都採用了玻璃牆，而明亮卻又不會過於生冷的照明也是重點。
趕快一起來看看吧！
採用了美麗的大理石作為牆面以及地板，這間現代感的浴室十分大器。
棕色系的浴室讓人的心更加沈穩平靜，天花板上的照明讓浴室的氣氛更好。
在淋浴間裡，設計師選用了紫色的照明，大膽的作風十分現代。
淋浴間的馬賽克牆面是這間以白色系為主的浴室的重點。
石牆是這間浴室的主要素材，配上淋浴間的玻璃拉門，還有木頭置物櫃，畫面十分清新。
這間浴室的淋浴間中有著以木頭層板打造的座椅，內嵌式的置物架則十分有美感。
這間浴室主要使用白光，照射在磁磚牆面上更顯明亮。
設計師十分高明地使用兩種不同的色系以及素材，區分出不同的區塊。
以磚頭作為部分牆面的建材，這間浴室現代卻同時帶點田園風情。
這間浴室的素材讓人感覺有點像是置身在洞穴中，而現代的衛浴設備則讓人可以暢快地享受如廁與沐浴的時間。
這間浴室散發著十足的奢華感，就連玻璃推門也與眾不同。
如何將紅色運用在浴室中，又不顯得太超過呢？這間浴室就是最佳範本。
這間浴室不管是淋浴間或是浴缸都十分寬敞，讓人可以像是置身在飯店裡。
以白色系為主的浴室巧妙地利用黑色作為框架，讓人感到不平凡。
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