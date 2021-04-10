DIY 打造層架的簡單七步驟

如果你只是想要簡單地把層架固定在牆上，那麼可以跳過這最後一步。如果你想要打造一個大書櫃的話，就繼續看下去吧！

對於初學的人來說，我們會建議你先做好書櫃固定架的基本支撐架，然後將長木板直接放在如同樓梯狀的支撐架的間隔中間，這樣就可以省去使用電鑽的次數。

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