DIY 打造層架的簡單七步驟

在裝潢新家的時候我們都會想要打造一個與眾不同的家居空間，即有設計感也能展示自己的個性。DIY就是一種很好的方式，例如我們可以通過不同的色彩搭配或者塗鴉來DIY牆面，或者我們可以製作各種手工藝作品來裝飾自己的房間等等，那麼你知道我們其實也可以DIY打造屬於自己的層架嗎？具備展示以及收納功能的層架勢簡單且實惠的傢俱，同時對於想要嚐試自己手做傢俱的人來說，是操作上來說相對容易的入門款。這一次的點子簿又要為喜歡動手做的你，介紹打造層架的簡單七步驟。跟著我們一起一步一步來，為你的客廳或房間打造獨一無二的 DIY 層架吧！當然，如果你有更多細節問題，也可以與我們的設計師們自己聯繫喔～
首先，在你開始層架diy之前，你必須收集你所需要的材料。我們建議你出發前往材料行前，先列出你所需的用品。而這些材料包括了：層架的木板、砂紙、電鑽、螺絲釘、水平儀、鋼架、塑膠壁虎、捲尺、榔頭、電動起子機。
你可以使用木板打造層板支架，然後在上面擺放書籍或是其他小的擺飾。
在架設層架前，你必須先確認木板的表面平滑、無灰塵或是其他髒污。建議你用布以及清潔劑先清理表面，然後利用砂紙磨木板的尖端，以避免未來不小心因為銳利的邊緣而受傷。
當所需的材料與工具都備齊之後，你必須要標記好木板的長度，然後決定鑽口的位置。請記得在你決定要鑽孔的墻面上做標記，而我們建議你使用容易擦掉的鉛筆。
是的，層板diy是需要鑽洞的！現在，讓我們開始鑽洞吧！在一般的情況下，我們通常會建議用電鑽在水泥牆上打出1.5~2 公分深的洞。鑽尾約 6mm大小。要注意的是你的電鑽的速度，如果你是第一次使用斷鑽的話，你可以先在木板上試著鑽洞，熟悉一下電動工具的操作方式。
如果你害怕自己使用電鑽，那不妨請專業人士幫忙吧!
由於鑽洞的時候有可能會產生一些灰塵，因此你應該在事後使用砂紙在磨一次木板表面，以確保你的木架diy作品光滑美麗。
如果你選擇的是單片式層板，在鑽洞後，你可以用榔頭將塑膠壁虎打入洞中。接著用起子機將螺絲對準塑膠壁虎鎖入支撐架，固定於牆上。 再來把內建孔洞的層板插入支撐管中即完成。
選用直立桿式層架的話，你要先將板托架設在牆面上，然後以由下往上鎖入的兩根螺絲將層板與板托固定。
如果你只是想要簡單地把層架固定在牆上，那麼可以跳過這最後一步。如果你想要打造一個大書櫃的話，就繼續看下去吧！
對於初學的人來說，我們會建議你先做好書櫃固定架的基本支撐架，然後將長木板直接放在如同樓梯狀的支撐架的間隔中間，這樣就可以省去使用電鑽的次數。
延伸閱讀: