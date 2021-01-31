預製組合屋大剖析：新形態低價房屋的優缺點

預製屋讓人頭痛的地方便是規劃的時間與過程。你必須要看好理想的建地，然後花錢買塊屬於自己的地，才能搭建預製屋，而這個過程有可能會花上你不少時間。

相較之下，如果你買一間中古屋的話，連帶土地也加進去了，對於某些業主來說是比較符合效益的選擇。