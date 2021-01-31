預製組合屋大剖析：新形態低價房屋的優缺點

在 homify 的平台上，我們已經介紹過許多受歡迎的預製組合屋。
許多讀者很好奇，我們提到了許多這個新形態房屋的優點，但是卻隻字不提它的缺點。沒錯，低價、工期短、改建容易都是預製組合屋非常佔優勢的優點，但是這世界上沒有完美的人事物，所以我們今天就要好好地介紹組合屋是什麼，有分什麼類型，然後再為你剖析預製屋的各種優缺點。在看完我們的分析後，也許你對這種類型的房子會有更深入的瞭解，也能決定你是否想要選擇這樣的方式，蓋一間屬於自己的理想住宅。
預製屋顧名思義就是在工廠預先組裝好房屋的組件，然後再將這些組件從工廠搬運到建地上組裝完成，而傳統的房屋則是在建地現場從地基開始打起，因此整個工期可能長達一年。
組合屋大略分成兩種，也就是模組式(Modular home)與活動式(Manufactured home)。
模組式的房子是什麼?
這種類型的組合屋是請專家在工廠依照不同模板搭建而成的，廠商通常會以卡車將這些不同的模板運到安裝基地，接著再組裝在一塊。模組式房屋通常會使用較為昂貴的材料，而且會比活動式的房屋來得大，也能提供多客製化的選項，像是：花崗岩檯面、仿舊的瓷磚地板… … 等高價材質，因此整體而言屋子的質感會比較棒。有些高檔的模組式房屋常因屋主要求而添加許多細節，有可能還會比傳統自建房屋來得昂貴。與活動房屋不同的是，這種類型的房屋不會使用鋼結構做支撐，而是用木樑加上鋼樁。這樣的結構也讓模組式房屋能建造地下室與多樓層，與活動式房子十分不同。
活動式的房子通常被稱為可移動式的房子，概念源自於美國過往曾頗為風行的拖車，而現在市面上大多數的活動房屋比起以往的可移動式房屋來得多樣化許多。它們在工廠全面蓋好一體成形，通常會建在不可移除的鋼構基礎上，而之後也有可能替換到永久性的基地上。這樣類型的房屋在出廠運送到基地後就可以立即入住，價格也會比模組式房屋來得實惠些。
以廢棄貨櫃蓋成的房子也可以被稱為模組式的家，而它們通常跟一般的模組式的組合屋差別很大。常見的模板式房子外觀比較類似傳統搭地基蓋起來的房屋，如果不仔細看的話很難分出差別。然而貨櫃搭建而成的家是由貨真價實的廢棄貨櫃改造而成，因此外觀上風格與個性都非常鮮明，與一般的房子有非常大的區別。
由於預製屋的組件是在工廠內完成，因此製造出的廢棄物較傳統蓋房子的方式還來得少。除此之外，由於預製屋的接縫較為緊密，並通常擁有節能的窗戶與家電，絕緣效果較佳，因此能比傳統的房屋更為節能。
由於運送到現場的組件能夠最快在幾天內便組裝好，比起傳統房屋動輒需要一年工期要來的省時許多。
由於工時短，並且組件已在工廠製造完成，預製屋的成本比傳統房屋來得低廉，也是夢想希望擁有一間自己蓋的房子的人的福音。另外，住進預製屋後，其節能的設備也能幫你省下不少能源開銷。
由於組合屋是在工廠先預先生產，然後到基底只要將模板組裝在一塊，因此比起傳統蓋屋的過程中所產生的廢料相對減少許多。若是組裝過程中真的有剩下的材料，通常也能用在別間組合屋上，所以算是非常環保！
預製屋讓人頭痛的地方便是規劃的時間與過程。你必須要看好理想的建地，然後花錢買塊屬於自己的地，才能搭建預製屋，而這個過程有可能會花上你不少時間。
相較之下，如果你買一間中古屋的話，連帶土地也加進去了，對於某些業主來說是比較符合效益的選擇。
預製組合屋的缺點之一是你必須要自己安裝水電，而如果你的建地不平整，你需要請人幫你把地弄平，接著你要設置好地基，然後安排下水道以及連接電與水。雖然說這聽起來很費事，你可以找幫你處理好安裝水電的預製組合屋公司。不過要記得的是，組合屋最為人知的優點便是價格較為低廉，但要是安裝水電有難度的話，可能最後完工的費用也不會便宜太多。
目前的預製屋通常不能建超過兩層樓高，並且因為道路的限制，所運送的組件不能過大，所以大部分的預製屋還是以 30 坪左右為大宗。而如果你選擇的預製屋公司只有幾種不同風格的組件可選的話，你很有可能無法建造一間完全符合你要的藍圖的家。
不過現在技術日新月異，許多台灣的組合屋廠商也推陳出新，開發更多選擇且可以客製化的設計，對於屋主來說會是一大福音。
以上便是我們替大家整理的預製屋優劣大剖析。雖然許多讀者常常對預製屋的壽命有所疑慮，現在市場上已有講求環保的「永久性預製屋」供選擇。預製屋並非完美的房屋類型，也有許多劣勢需要克服，不過相信日新月盛的科技結合人類的智慧，突破這些難題絕非不可能。
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