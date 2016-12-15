和家人一起成長，靈活運用空間的 L 形住宅

位於宮崎縣宮崎市的這個住家，是建在郊區的住宅區內，周遭有著許多綠色植物環繞。簡單的木製結構，有著外牆和屋頂，黑色的外觀顯得相當吸睛。房子前面的花園有石頭和樹木，帶來充分綠意的生活氣氛，同時也創造出家庭的凝聚力。