和家人一起成長，靈活運用空間的 L 形住宅

一間住宅的使用方法，並不一定因為空間固定而不變。例如，一棟房子最開始可能住的是一對新婚夫婦，之後夫妻倆生了小孩，隨著小孩成長、獨立、離開，居住的成員增加後又減少，即使空間不變，使用的需求卻會隨著家庭成長而變化。這次我們要介紹的便是一座考慮到家庭未來變化的房子。山田伸彦建築設計事務所示範了靈活運用空間的策略，一起來看看！
位於宮崎縣宮崎市的這個住家，是建在郊區的住宅區內，周遭有著許多綠色植物環繞。簡單的木製結構，有著外牆和屋頂，黑色的外觀顯得相當吸睛。房子前面的花園有石頭和樹木，帶來充分綠意的生活氣氛，同時也創造出家庭的凝聚力。
建築物呈現 L 形構造，大門敞開正對著花園。只要打開入口處的大型玻璃窗，就可以把花園景觀迎入眼簾。室外溫暖的陽光和清新的空氣，也可以自由流進房子裡。靠近門口處有著木造甲板，招呼登門的客人進來坐坐。
室內顯得相當敞亮，採用白色系的裝潢，與建築物外觀的黑色構成強烈對比。潔白的牆面與木頭地板散發出溫馨的氣氛。有趣的傾斜式天花板與大片窗戶相呼應，望出窗外便是花園，讓空間感覺格外開放，住在這裡半點都不會感覺到壓迫感。
這座房子最大的特點便是設計師考慮到未來家庭的變化。當夫婦生下孩子之後，這棟建築物北側的房間可以擴大成為兒童房。而當小孩長大、結婚、移居，這處空間又可以改成書房使用。家中空間可以靈活改造，隨著家庭成員變化，轉為不同的用途。
這處穿廊式的門徑打造得十分具有設計感。採用多種木頭材質的牆面，為空間營造出層次感。天花板的木質橫樑與混凝土地板完美搭配，從穿廊處就可以望見花園的另一端，創造出一種別有洞天的趣味性。
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