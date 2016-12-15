7 個遮住陽台外不堪入目的景觀的好點子

陽台是一個很特殊的地方，你可以把它打造得井井有條，經過深思熟慮，更可以把它規劃成一個夢幻天堂。當一天工作終了時，你會想躲開喧囂的世界，到這裡享受片刻的黃金時光。但是萬一陽台外的風景不怎麼樣，或是一望出去盡是不堪入目的醜陋景觀，此時該怎麼辦呢？別擔心！我們為你蒐集了 7 個絕妙辦法，幫你避開難看的風景，擁有專屬的美麗空間。立刻一起來看看吧！
如果陽台外的景色不怎麼樣，不如在這裡種植大量濃密的灌木或高大的樹木。有了這些都市叢林，保證可以隔開陽台外的世界。這些植物可以任你栽種，但最好的位置就是讓它們沿著欄杆生長。除了可以裝飾陽台外，還可以防止鄰居窺探，並且在炎熱的日子提供一些樹蔭。
採用木造柵欄當作你的城堡圍牆，是個很不錯的主意！像這樣在陽台裝置起木作柵欄，不僅有助保護私人隱私，還可以在它的周遭種植花草園藝，讓整處空間充滿和諧自然的風情。如此溫馨怡人的角落，也很適合與親友歡聚喔！
在陽台上打造出這面滿植綠色植物的圍牆，宛如在都市中創造出一片專屬的綠洲。作法是使用綠色塑膠材料製作出牆面和凹槽，再在裡頭栽植花草。極簡主義概念的設計，就讓陽台充滿生機和明亮的綠意！
對於生性懶惰的人來說，在陽台上立起一些大型陽傘是最簡單不過的辦法了！它們不僅可以屏蔽鄰居的視線，而且市面上很容易找到適合的種類，像是顏色、傘型、大小，都可以按照自己的空間選擇合適的標的物，價格通常也都不貴喔！
在陽台上搭起遮陽篷，不僅可以防止日曬雨淋，而且還可提供很棒的裝飾功能！市面上販售各種顏色和面料的現成商品，倘若你希望它們可以經久耐用，不妨選擇品質較好的織物和合金材質。
常春藤是種很特別的植物，象徵不朽與永恆。在陽台上栽種常春藤會帶來一股清新迷人的氣氛，它獨有的嬌小葉片可讓空間感覺明亮，當微風吹動時，它曼妙的擺盪更可營造出空靈的氛圍。大面積栽種時，可以為你的堡壘搭起綠色的城牆。
最後一項建議特別適合年輕有創意的人採用。你可以購買薄紗製成的絨球，讓它們明亮柔和的色彩為你的陽台添色。只要把它們和陽台上的植物做適當的搭配，立刻可以賦予這處空間甜美浪漫的氣息，讓陽台變成獨處約會兩相宜！
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