7 個遮住陽台外不堪入目的景觀的好點子

陽台是一個很特殊的地方，你可以把它打造得井井有條，經過深思熟慮，更可以把它規劃成一個夢幻天堂。當一天工作終了時，你會想躲開喧囂的世界，到這裡享受片刻的黃金時光。但是萬一陽台外的風景不怎麼樣，或是一望出去盡是不堪入目的醜陋景觀，此時該怎麼辦呢？別擔心！我們為你蒐集了 7 個絕妙辦法，幫你避開難看的風景，擁有專屬的美麗空間。立刻一起來看看吧！