源於麒麟的設計靈感：時尚的日式木質房子

麒麟是中華文化中的神獸，相傳它主掌太平、長壽甚至還能送子！由於它代表吉祥，所以自古代起人們都很喜歡擺放麒麟像。除此以外，其實麒麟文化一早已經傳入日本，影響深遠。（你們有想起日本的麒麟牌啤酒嗎？）

今天我們要介紹的房子由日本建築設計公司JP Architects設計，其靈感正正就是源自於麒麟！大家趕快來參觀吧！