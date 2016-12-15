源於麒麟的設計靈感：時尚的日式木質房子

麒麟是中華文化中的神獸，相傳它主掌太平、長壽甚至還能送子！由於它代表吉祥，所以自古代起人們都很喜歡擺放麒麟像。除此以外，其實麒麟文化一早已經傳入日本，影響深遠。（你們有想起日本的麒麟牌啤酒嗎？）
今天我們要介紹的房子由日本建築設計公司JP Architects設計，其靈感正正就是源自於麒麟！大家趕快來參觀吧！
房子樓高兩層，從外表看起可以就令人感受到點點像麒麟會帶來的霸氣，這都是因為屋頂上巨大的太陽能板以及剛強的黑色外框落地玻璃的關係。
整個房子採用了淺木色與黑色互相配合，給人一種時尚、幹練的第一印象。
由於房子尚未正式入伙，所以傢俱不盡齊全。雖然如此，你也可以欣賞到設計師為了打造一個寬敞的開放式空間所花的精力。全貼牆式的開放式廚櫃屬冷色系，跟四周的淺色舖木牆和木地板剛好互相平衡，這一種的廚房設計能大大的擴大空間感。
設計現代的小火爐起了分隔廚房和將來的客廳區域，巧妙地起了牆壁應有的作用，卻毫不浪費空間。
為了善用挑高房子的直立空間，最好的方法當然就是建一個開放式的夾層囉！把這邊設定成為專屬於自己和另一半的臥室也非常不錯！
夾層四周都圍上了線條簡單的鐵製欄杆，整個空間都能夠被屋外的陽光照射，光看就能讓人放輕鬆。
室內的私人士間必須與對外的空間分隔開來，畢竟個人隱私真的很重要！
雖然房子室內外都是以木作為主要設計元素，然而當設計師利用兩種外型不同的木地板來舖設室內外地板的時候，兩個空間很容易地就被分隔開來——室外門廊採用的是常見的帶空隙木板，方便下雨的時候去水；而室內選用的則是高品質的木地板，平滑易打理。
純白設計與木材總是一對好搭檔！設計師把浴室設計成為一個純白空間，並在洗臉台上加上一點實木元素呼應全屋主題，起了平衡視覺效果的作用。
參觀了這個房子以後，相信大家的心靈也得以放鬆吧？這彷彿就是麒麟平靜人心的效果啊！
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