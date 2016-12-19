與閨蜜相聚的小天地！暗藏夢幻閣樓的現代風美房

房子的外觀像不像一個有拉門的大櫃子？房子白色的部分是藏有多種驚喜的櫃子，而右邊粉刷成深褐色的裝潢部分就像是一個敞開了的大拉門，歡迎大家進門尋寶。

屋子前的庭院雖然還沒有施工完成，可是光從它所佔的面積來看，將來屋主會擁有一個又大的迷人的翠綠花園！