與閨蜜相聚的小天地！暗藏夢幻閣樓的現代風美房

小時候你們有拿著電筒鑽到被子裡過嗎？不論是蒙在被子裡寫信、看書或者單純想故作探險，我們大概都希望擁有一個專屬自己的小天地，不受外界打擾吧！現在人長大了，對於這種獨立小天地的渴望仍在，可是該怎樣在房子裡加設這樣的一個空間呢？那‥‥‥想一想閣樓吧！
今天要介紹的房子位於韓國，由當地設計公司홈스타일토토Homestyletoto設計。它最特別的地方除了室內裝潢以外，還有個女生與閨蜜們夢寐以求的隱藏式閣樓呢！趕快來看看吧～
房子的外觀像不像一個有拉門的大櫃子？房子白色的部分是藏有多種驚喜的櫃子，而右邊粉刷成深褐色的裝潢部分就像是一個敞開了的大拉門，歡迎大家進門尋寶。
屋子前的庭院雖然還沒有施工完成，可是光從它所佔的面積來看，將來屋主會擁有一個又大的迷人的翠綠花園！
房子內部的起居空間建在提高的平台上，那麼平地的部分就順理成章地成為了玄關，兩個空間由不同的地板分隔開來。
值留留意的除了房子內部自然又順眼的純木裝潢以外，還有玄關的這一道充滿了現代感的玻璃拉門啊！
貫穿整個房子，其實你不難發現設計師採用了大量這一種由木柵組成的屏風。這一種屏風起了間隔空間的作用，可是也因為是木柵樣式的關係，你還是可以直看到屏風後的起居空間，所以看起來空間感仍在。
通往二樓的樓梯也同樣選用了條狀的深色護欄，讓室內設計更統一。
廚房的設計還是以現代簡約風為主，純木的空間搭配白色的廚櫃和流理台是最好不過的組合。富有現代設計感的鳥籠式吊燈和那一組燈泡吊燈完美點綴了這個料理空間。
在二樓的樓梯旁邊裝設了這一整組的收納櫃，是個善用空間的好示範。左邊的牆面舖了銀灰色的牆紙，帶有未來感的圖案提升了房子的現代設計感，也為這個窄長的空間添了亮點。
當然，我們不會忘掉眼前那一條小小木製樓梯，到底它會帶領我們去哪裡呢？
原來秘密通道通往的就是這一個小閣樓了！由於裝設了型玻璃窗的關係，閣樓顯得十分明亮，與木地板共同打造出一個溫馨舒適的空間。
閣樓的天花板還粉刷成為可愛的藍天，一朵朵胖嘟嘟的雲朵勾起了我們的童年回憶。能夠和閨蜜在這邊靜悄悄的講秘密聊心事，這確是女生們的夢想呢！
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