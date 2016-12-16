不尋常的現代設計! 傳統之美無限延伸的獨特住宅

人類對於住的需求大抵遵循著一定的發展軌跡，先是以達到基本的居住功能為目標，接下來才有各種各樣的建築設計，從而衍生出令人目不暇給的風格元素。韓國的建築發展也依循著這個軌跡，戰後的建設一開始是聚焦在基本住的需求上，再逐步朝多元性發展。今天要介紹給你一座位於京畿道高陽市的建築物，融合傳統與現代的有趣設計，保證能讓你大呼神奇！
這棟建築位於京畿道高陽市，土地為 71.48 坪，建物為 35 坪。基本結構採取封閉式格局，混凝土外牆具有絕音效果。外圍裝置了鋁管製成的雕塑，看上去有如一座現代風格的藝術品。
傳統的韓國房子都有著優美的屋簷。這座建築物雖未採取同樣的構造，但外圍的白色鋁管所延伸出來的優雅曲線，就是仿照傳統韓屋的簷線而打造。除了結合傳統設計的意象之外，還具有遮陽和濾音的功能，同時也可為住家帶來一些隱私感。
夜晚看這棟被白色屏幕環繞的房子，你會感受到截然不同的氣氛。當燈光透過優雅的曲線創造出明暗光影，帶來視覺上極為舒適柔和的感覺。襯托著外圍林木扶疏的幽影，彷彿是座避世桃源。
室內外的步道空間經過精心設計，為視覺營造出高度的美感！與傳統建築平面式走道相異，在這座房子裡你可以沿著石頭和木材打造的步道，感受上上下下穿行的愉悅。古典中融合現代的氛圍，搭配柔和的暖色系燈光，讓居家成為一種高質感的享受。
如果你很好奇住在鋁管包圍的住家，會是什麼感覺，那就來看看屋內這一景。室內望出去，可以看到這很有設計感的畫面，搭配上屋內其他元素，像是地板、樓梯、植物，產生出極為和諧的觀感。
家裡的聚會空間非常可愛，你可以踩著石頭打造的步道進到木造的小客廳裡，這裡擺置有傳統造型的座椅和矮墊，當一家人團團圍坐，分享一天中發生的新鮮事，氣氛是多麼溫馨和諧！
客廳、餐廳、書房和兒童房間，全都集中在一處生活空間，家人各自擁有自己的活動，卻又不致打擾到對方。室內利用樓地板和階梯創造出不同功能性的空間，從一處連接到另一處，有種步入另一個時空的錯覺，但整體又是連貫一氣，讓人不得不佩服建築師的妙筆！
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