不尋常的現代設計! 傳統之美無限延伸的獨特住宅

人類對於住的需求大抵遵循著一定的發展軌跡，先是以達到基本的居住功能為目標，接下來才有各種各樣的建築設計，從而衍生出令人目不暇給的風格元素。韓國的建築發展也依循著這個軌跡，戰後的建設一開始是聚焦在基本住的需求上，再逐步朝多元性發展。今天要介紹給你一座位於京畿道高陽市的建築物，融合傳統與現代的有趣設計，保證能讓你大呼神奇！