等待春天來臨的好點子：親手打造自家的小小植物園

冬天來臨，春天還會遠嗎？如果你很幸運擁有一座陽台或花園，你會想在裡頭施展手藝嗎？事實上你不必花費昂貴的代價，只要運用市面上常見的花器和木架，尋找一些即將盛開的季節性開花植物，簡單就可以打造出自家的小小植物園，運用盆栽花卉植物來裝飾空間，費用相當經濟實惠呢。現在就來看看我們為你蒐集的簡單步驟吧！
第一項任務並不困難，但通常會讓人考慮上很久時間，那就是取得適合的容器。你可以多到幾家器材供應商看看，或直接從花市購買現成商品。先想好你想要栽種的植物數量，再下手進行採購，比較能夠控制好預算。
你可以直接從市面上採購合意的木架，把花草盆栽放上去，就創造出一處小小植物園，這是最簡便的方法。但是如果你想親手打造出這樣一座小園地，事實上也並不困難，只要找到一些合用的木材，再依自己想要的式樣重新丈量，再用釘子釘裝起來，可以更符合自家空間的需求。
釘製好的花架必須先用砂紙打磨過，讓它們的表面光滑不傷手。接下來依照計畫種植的花草體積，選擇合宜的容器。不論是大是小，是圓是方，都要和你要栽植的植物相配合，同時也要考慮陽臺的尺寸，才不會顯得頭重腳輕。
在打造這座花架時，你可能必須用上一些工具，包括：鉅子、錘子、釘子、木材膠等等。像這座架子採用方型的設計，製作時只要量出準確的角度，不難把它們連接起來，造型看來整齊又優雅。
接近完工了，現在來為架子添加一些具有創造力的圖案吧！如果你打算把盆栽放置在室外，必須考慮到日曬雨淋對於木架可能造成的侵蝕，給架子塗上一層油漆或保護塗料，是很理想的作法。
最後一步，就是開始栽種你所喜歡的花草植物。當然，你必須考慮到在灌溉時，底下會不會漏水，或是泥土會不會濺溢出來的問題。先把防護的結構作好，然後再栽入適當的植物，如此才可安享花卉帶來的清新氛圍。
如果你正在尋找美化住家的創意，一定不能錯過以下文章：