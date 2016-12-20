小成本大改造:廢棄花園化身華麗度假屋

相信你的眼睛，在經過改造後的工作室儼然就是一間小型的度假小屋，無論你是想坐在連結戶外花園的露臺上喝杯小酒，或是工作閒暇之餘想坐在室內躺椅上打個小，都是很棒的享受。這樣的設計當然也讓讓工作室成為了社交的首選場所，在這樣的露臺上感受與大自然為鄰的氛圍，想必公事上也更得心應手。