小成本大改造:廢棄花園化身華麗度假屋

或許家中有著一小塊畸零地，由於地坪過小可能無法利用來做更有機能的規劃，但又不想只能讓它成為花園或一整片的景觀設計，此時或許這次分享的點子簿可以帶給你不一樣的想法，把原本的畸零地用小成本讓它化身成為華麗的度假小屋，除了有輕鬆的度假氛圍外，還能夠成為個人的工作室，呈現工作就是渡假的美好概念。
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這原始花園的小改造源自於業主的理念，業主經營飯店的生意，並且想在這樣的戶外區建立一個小型的工作室。就這樣開始了這個美麗的改變。
而在與設計師經過多方商榷後，也打算將工作室設計成一個多功能的空間，以便於滿足更多的需求，就這樣的概念讓工作室走向度假風的雛形。
而這樣的華麗工作室，當然也不希望有較高的成本來建置，因此小而精美且節約也是這工作室設置的重點之一。
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相信你的眼睛，在經過改造後的工作室儼然就是一間小型的度假小屋，無論你是想坐在連結戶外花園的露臺上喝杯小酒，或是工作閒暇之餘想坐在室內躺椅上打個小，都是很棒的享受。這樣的設計當然也讓讓工作室成為了社交的首選場所，在這樣的露臺上感受與大自然為鄰的氛圍，想必公事上也更得心應手。
工作室裡除了有簡易的起居室，更有浴室空間的設計，生活的大小事都可以在這小小的工作室內包辦完成，讓工作成為度假生活的一部分。
你羨慕有這樣的一間工作室嗎?我們的設計師或許能幫助你喔!