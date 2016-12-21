新時代新選擇：7個完工快又惹人愛的美麗預製屋

相對於剛剛看過的兩個預製屋，我們現在要介紹的這一個外型上變化較多。

不規則的屋頂線條提升了房子的設計感，在日式簡約風中加添了一個獨特的個人風格。房子的室內外都舖滿了淺色系木條，外加巨型的玻璃窗引入充足陽光，空間感非常充足。