新時代新選擇：7個完工快又惹人愛的美麗預製屋

預製屋近年被視為新時代的建房新選擇，除了因為建房的的速度可以大幅提升外，價錢相對於傳統的建築便宜。以建一棟三十層的大樓為例，一般需時30個月建築期。可是如果以預製組件再組合的方式建大樓，時間則可以縮短5個月，當中自然就省了不少開支了！
自從Homify開始為大家介紹預製屋(Prefabricated Home)以來，收到的迴響非常多，所以今天我們特別為大家挑選7個值得大家參考的預製屋，為你們提供另類的安居樂業新選擇。如果大家對這種建築有興趣，歡迎你詢問我們的專業建築師喔～
想要以最短的時間完成房子，把房子設計成簡約風就沒錯了。平房四四方方的設計讓組裝的過程更容易，而且純白的外牆配搭灰黑色的屋頂是最經典的組合了！簡單就是美～
相對於剛剛看過的兩個預製屋，我們現在要介紹的這一個外型上變化較多。
不規則的屋頂線條提升了房子的設計感，在日式簡約風中加添了一個獨特的個人風格。房子的室內外都舖滿了淺色系木條，外加巨型的玻璃窗引入充足陽光，空間感非常充足。
預製屋除了適合兩小口以外，原來也可以滿足一個大家庭的需要。這個房子的沉實的咖啡色與白色配色營造出一種家的感覺，而它的線條俐落，間隔也十分實用，所以能夠為4-7個人提供充足的居住空間。
想不到原來預製屋的變化可以這麼多吧？只要設計規劃得好，建起像這個房子一樣的複雜房型也是可以的！
這個美麗的房子設計的元素可多了，一邊的外牆舖設了塑木外牆板，而另一邊保留簡約的白色外牆，再以深灰色的外框勾勒房子的線條，看起來就是時尚！
這個被樹林包圍的平房外型酷似一個現代溫室，實際上是個二十坪的度假小屋。大量的落地玻璃窗為屋主們提供了良好的視野，也能確保房子在白天保持明亮。其富有現代感的設計有讓你留下深刻印象嗎？
不得不看：