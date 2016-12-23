現代陶淵明的家:田園風現代美宅

當我們為了工作汲汲營營，奔波在紛擾俗事之間為生活打拼，這時是否總會想起一些最單純的渴望，就像田園詩人陶淵明所說的:「戶庭無塵雜，虛室有餘閒。久在樊籠裡，復得返自然。」是的，這樣反璞歸真的渴求也可以在居住的環境中求得，但就真的要像古代人這樣「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」的辛勞嗎?答案是否定的，我們當然可以利用科技的便利，用屬於這時代的方式坐擁這田園風的現代美宅，當個現代的陶淵明。
這樣的屋頂形狀更落實了田園風的概念，上下兩層大型的玻璃窗戶，除了讓自然的採光能更直接進入室內，更考量到通風性的良好。更棒的是有著圍繞著建築的林木及綠地，相信這裡的芬多精足夠代謝掉生活的繁雜。
喜歡田園風的建築，你也可以參考:山及田地間的柔和系平房：溫暖舒適的好空間。
坐在客廳你可以輕易地享受一大片綠色美景，直接用拉門式落地窗連結了天花板與地板，讓客廳對外的視野幾乎無死角。牆面柔和的色調搭配木地板及地毯，更吸引人想在此逗留。
廚房的設計以簡約為主，使用了相當現代化的設備，讓做菜變得輕鬆又愉快。誰說一定要砍柴挑水才叫田園生活?炊事也可以是件享受的事。
讓專業人士來幫你設計你的廚房吧!
在這樣的餐廳裡，除了能享受當下的美食外，同時也能夠感受戶外田園的愜意氛圍。而且也不難發現從客廳到餐廳，都有植栽的擺設，讓綠意延伸到室內。
二樓的空間利用的屋頂的傾斜設計了主臥室與衛浴，一大面的對外玻璃取代了牆面的設計，讓自然的綠意透入室內。房間裡柔和的色調及家具的搭配讓空間更為雅致，使臥房呈現出優雅的氣息。
利用傾斜的屋頂設計的採光設計，讓浴室在獲得自然光的同時也能兼顧隱私，乾淨明亮的盥洗環境讓田園生活更為人羨慕吧!
想看更多浴室的設計，你也可以看看這裡。