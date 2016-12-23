超治癒的夢中情人：帶有風呂的日式平房

日式的建築擁有一種獨特的魅力，多年來都是大家的心頭好。從中世紀的傳統神寺和佛廟，到明治時代的西式建築，直到現在他們的建築風格已經成為了一種文化傳承的藝術品。除了延續傳統的風格，也帶入了現代的元素。
這一次為大家介紹的房屋專題，正是東京建築師TAMAI ATELIER的日式平房，濃厚的日本風情，夾帶著舒適的座園和風呂。在找設計靈感的你千萬不要錯過哦！
扁平的黑色屋簷，配上了實木的建材，簡單的主題已經完美地構成了一個相當和諧的外觀。加上庭園的造境和藍色的天空，充滿了大自然的氣色，讓心境格外輕鬆。竹製敞門、和風的日式布簾跟庭園的設計，都是非常傳統的日本建築風格和元素。除了美觀之外，還有很多貼心的小設計，例如大門前的階梯旁，配上了小斜坡，讓老公公、老婆婆或是帶著行李的你，也可以輕輕鬆鬆的回家去，非常的窩心！
簡約的風格，隨著時代的過度發展，漸漸取得大眾的心，簡潔的線條彌補了我們心中的空虛。簡單的線條感讓心情都變得更輕鬆，把華麗的設計還原到基本步，反而更能夠突顯美感的重量。就如這房子設計，減去所有花俏的東西，只是踏實地把需要的東西弄得盡善盡美，每一分、每一吋都恰到好處就好了。
在這個人口氾濫的地球，空間都變得很珍貴，尤其在城市裡，人們都窮盡心思去找一個屬於自己的空間。庭園，在這個擠逼的社會中，是一個稀品。可以在長滿綠葉的樹子旁散步，或者看看書，是一種現在買不到的浪漫。
竹林般的走廊，幽靜的坐落在門前，昏黃的燈光，彷給黃昏中的落霞，照耀著長廊。走廊成為了平房的玄關位置，把脫下的鞋子跟家完美地分隔起來，非常的衛生，一旁還有掛牆的櫃子放鞋子。
潮流的走向跟這個世界一樣，都是一個循環的圈子，就像文藝復興的時代一樣，發展走到頂端時，就會回到原點。簡約風，大概就是這一回事吧！看看這大廳，雖然是空空的，但是其廣闊的空間感正是大家在追尋的東西。幾何圖形的線條，為傳統的榻榻米帶來一點活潑的感覺。
很多人到日本都期待著去風呂，一邊享受著溫水的熱度，一邊看著園邊的風光，把所有的壓力跟心煩的事都拋諸腦後。在這個日式的平房裡，當然少不了風呂，開放式的設計，讓我們可以欣賞庭園裡的景觀和戶外的日光。旁邊還有一些站立式的花灑位置，充滿了日本澡堂的風味！
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