超治癒的夢中情人：帶有風呂的日式平房

日式的建築擁有一種獨特的魅力，多年來都是大家的心頭好。從中世紀的傳統神寺和佛廟，到明治時代的西式建築，直到現在他們的建築風格已經成為了一種文化傳承的藝術品。除了延續傳統的風格，也帶入了現代的元素。

這一次為大家介紹的房屋專題，正是東京建築師TAMAI ATELIER的日式平房，濃厚的日本風情，夾帶著舒適的座園和風呂。在找設計靈感的你千萬不要錯過哦！