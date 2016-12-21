遊子回家吧! 一間讓你感受到無盡溫暖的大自然之家

前廊設計為一處開放的空間，陽光充足的時節，坐在這裡可以享受大量的自然光。斜頂式的天花板和玻璃門，讓這處半露天的陽臺顯得舒適怡人。當冬天來臨時，你可以在這裡觀賞屋外的大雪紛飛，背後還有火爐傳遞出暖氣，當真是一處人間天堂！

如果你正在尋找不同凡響的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

有大型戶外休憩空間的簡樸鄉間住家

不尋常的現代設計! 傳統之美無限延伸的獨特住宅