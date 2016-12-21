你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

遊子回家吧! 一間讓你感受到無盡溫暖的大自然之家

Genie Chien Genie Chien
K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 房子 木頭
Loading admin actions …

站在婆娑的樹影背後，眼前是一棟徜徉在大自然懷抱裡的美麗房子。二層樓的建築物，在夜色即將籠罩前便已亮起溫柔的光芒，像是一個溫暖的胸膛，為家人敞開雙臂，迎接每一個疲憊的身軀回到溫馨可愛的家。這是山崎屋木工製作所的作品，以柔軟感性的情懷召喚著返家的遊子。和我們一起來參觀這間充滿溫暖的大自然之家吧！

外觀

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 房子 木頭
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

從外部欣賞它，庭園內的樹木雖不是非常茂密，但被扶疏樹影掩映著的宅第，予人森林小屋的錯覺。採用木材為外牆，映襯著花園裡堆積的落葉，以及石頭鋪成的小步道，一股幽遠安靜的氛圍油然而生。

入口處

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 隨意取材風玄關、階梯與走廊 木頭
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

穿過落葉和石頭舖成的曲徑，便來到入口處。木質的大門採用左右滑動的設計，上半部是美麗的古董風格，鑲嵌著彩色玻璃，柔和的燈光流洩至室外，彷彿在迎接著來客。設計師採用半封閉式的結構，保護住戶的隱私。石頭與木材混搭，融合出一股奇異的魅力。

很有質感的廚房

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 廚房 木頭
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

這間木造的廚房散發出木材質地特有的溫暖柔和感受。開放式的儲物空間和特別定製的木架，非常方便拿取儲放物品。各種的器皿都有各自的定位，不會發生混亂無章的情況。空間裡散發出悠閒的鄉村風情，讓家人能夠在此放鬆談心。

家裡的吧檯

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 廚房 木頭 Brown
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

廚房裡的亮點便是這座吧檯，上面可以擺置各種食物料理，底下可以儲放多種器皿。想喝一杯嗎？上面架子就有著許多高腳杯，倒上一杯醇酒，便可直接坐在吧台上享受佳釀。親友聚會，還有什麼比這更貼心的設計呢？

客廳

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 客廳 木頭
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

客廳裡有著一個可以取暖的爐子。天花板是由木頭所製成，營造出安靜平和的氣氛，讓人產生生活在大自然裡的錯覺。除了沙發以外，空間裡還擺設了許多桌椅，提供生活起居上的各種功能，也讓家人的活動更緊密。

半露天的陽臺

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 視聽室 木頭
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

前廊設計為一處開放的空間，陽光充足的時節，坐在這裡可以享受大量的自然光。斜頂式的天花板和玻璃門，讓這處半露天的陽臺顯得舒適怡人。當冬天來臨時，你可以在這裡觀賞屋外的大雪紛飛，背後還有火爐傳遞出暖氣，當真是一處人間天堂！

如果你正在尋找不同凡響的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

有大型戶外休憩空間的簡樸鄉間住家

不尋常的現代設計! 傳統之美無限延伸的獨特住宅

如夢一般的夏日小屋
喜歡這座溫馨的大自然之家嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了