遊子回家吧! 一間讓你感受到無盡溫暖的大自然之家

站在婆娑的樹影背後，眼前是一棟徜徉在大自然懷抱裡的美麗房子。二層樓的建築物，在夜色即將籠罩前便已亮起溫柔的光芒，像是一個溫暖的胸膛，為家人敞開雙臂，迎接每一個疲憊的身軀回到溫馨可愛的家。這是山崎屋木工製作所的作品，以柔軟感性的情懷召喚著返家的遊子。和我們一起來參觀這間充滿溫暖的大自然之家吧！
從外部欣賞它，庭園內的樹木雖不是非常茂密，但被扶疏樹影掩映著的宅第，予人森林小屋的錯覺。採用木材為外牆，映襯著花園裡堆積的落葉，以及石頭鋪成的小步道，一股幽遠安靜的氛圍油然而生。
穿過落葉和石頭舖成的曲徑，便來到入口處。木質的大門採用左右滑動的設計，上半部是美麗的古董風格，鑲嵌著彩色玻璃，柔和的燈光流洩至室外，彷彿在迎接著來客。設計師採用半封閉式的結構，保護住戶的隱私。石頭與木材混搭，融合出一股奇異的魅力。
這間木造的廚房散發出木材質地特有的溫暖柔和感受。開放式的儲物空間和特別定製的木架，非常方便拿取儲放物品。各種的器皿都有各自的定位，不會發生混亂無章的情況。空間裡散發出悠閒的鄉村風情，讓家人能夠在此放鬆談心。
廚房裡的亮點便是這座吧檯，上面可以擺置各種食物料理，底下可以儲放多種器皿。想喝一杯嗎？上面架子就有著許多高腳杯，倒上一杯醇酒，便可直接坐在吧台上享受佳釀。親友聚會，還有什麼比這更貼心的設計呢？
客廳裡有著一個可以取暖的爐子。天花板是由木頭所製成，營造出安靜平和的氣氛，讓人產生生活在大自然裡的錯覺。除了沙發以外，空間裡還擺設了許多桌椅，提供生活起居上的各種功能，也讓家人的活動更緊密。
前廊設計為一處開放的空間，陽光充足的時節，坐在這裡可以享受大量的自然光。斜頂式的天花板和玻璃門，讓這處半露天的陽臺顯得舒適怡人。當冬天來臨時，你可以在這裡觀賞屋外的大雪紛飛，背後還有火爐傳遞出暖氣，當真是一處人間天堂！
如果你正在尋找不同凡響的住宅設計，一定不能錯過以下文章：