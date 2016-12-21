傳統與現代的完美融合：一棟極具個性的地中海式房子

來猜猜看，這座看來很可愛的住宅，到底是西班牙建築師的手筆，還是義大利設計師的巧思呢？答案揭曉會讓你很吃驚，它居然是出自南韓建築師 YunSung 工作室的傑作！房子的外觀呈現簡潔明亮的設計，有著赤色陶土和白色粉牆。當天空透出最澄淨的藍色時，注視著它，耳盼便彷彿響起了地中海的潮聲。現在就一起來欣賞這座神奇的住宅！