傳統與現代的完美融合：一棟極具個性的地中海式房子

來猜猜看，這座看來很可愛的住宅，到底是西班牙建築師的手筆，還是義大利設計師的巧思呢？答案揭曉會讓你很吃驚，它居然是出自南韓建築師 YunSung 工作室的傑作！房子的外觀呈現簡潔明亮的設計，有著赤色陶土和白色粉牆。當天空透出最澄淨的藍色時，注視著它，耳盼便彷彿響起了地中海的潮聲。現在就一起來欣賞這座神奇的住宅！
房子的外觀看來非常傳統質樸。入口處有著美麗的弧形拱門，充滿了溫馨迎賓的氣氛。前院一座紅磚打造的座位區，是夏日夜晚和陽光明媚的午後，讓你放鬆徜徉的可愛樂園。想像在一個星夜裡，和三五好友知己在此促膝談心，會是多麼美好的感覺！
主客廳有著高高的天花板，還有樓梯通往樓上的閣樓。底層設計有開放式的空間，讓廚房、餐廳和客廳整合在一起。美麗的磚牆設計，搭配黑色的欄杆，看起來宛如一座曼哈頓市中心的現代式閣樓。
採用開放式的櫥櫃雖然可能讓眼睛感到有些撩亂，但卻讓廚房顯得更精采有趣。這個家使用五顏六色的器皿，對照著白色的牆面，營造出個性化的氛圍。以木頭材質打造的流理檯面，散發出來自自然的溫暖氣息。
這間房子可說是融合了傳統與現代特色，打造出讓親友盡享休閒時光的宅第。建築師極盡所能善用空間，創造出很有個性的地中海式住家，是不是也讓你心動了呢？
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