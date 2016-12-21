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傳統與現代的完美融合：一棟極具個性的地中海式房子

Genie Chien Genie Chien
사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 房子
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來猜猜看，這座看來很可愛的住宅，到底是西班牙建築師的手筆，還是義大利設計師的巧思呢？答案揭曉會讓你很吃驚，它居然是出自南韓建築師 YunSung 工作室的傑作！房子的外觀呈現簡潔明亮的設計，有著赤色陶土和白色粉牆。當天空透出最澄淨的藍色時，注視著它，耳盼便彷彿響起了地中海的潮聲。現在就一起來欣賞這座神奇的住宅！

質樸的傳統式外觀

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윤성하우징

윤성하우징
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房子的外觀看來非常傳統質樸。入口處有著美麗的弧形拱門，充滿了溫馨迎賓的氣氛。前院一座紅磚打造的座位區，是夏日夜晚和陽光明媚的午後，讓你放鬆徜徉的可愛樂園。想像在一個星夜裡，和三五好友知己在此促膝談心，會是多麼美好的感覺！

可愛的入口

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 地中海走廊，走廊和楼梯
윤성하우징

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在這座住家的入口，有個小小的空間，當你回到家或有訪客登門，可以在此脫鞋放置外套。這樣的設計讓室內與室外產生良好的區隔，尤其在冬天時，更可維持室內的整齊清潔。

開放式概念規劃

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 餐廳
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主客廳有著高高的天花板，還有樓梯通往樓上的閣樓。底層設計有開放式的空間，讓廚房、餐廳和客廳整合在一起。美麗的磚牆設計，搭配黑色的欄杆，看起來宛如一座曼哈頓市中心的現代式閣樓。

木頭和不鏽鋼廚房用具

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 廚房
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廚房的櫃檯呈現 L 形，與旁邊的餐桌分隔出良好的距離。獨特的燈光裝置讓室內顯得敞亮，投射在木製桌面和不鏽鋼用具上反映出柔軟的光芒。

開放式櫥櫃

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 廚房
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採用開放式的櫥櫃雖然可能讓眼睛感到有些撩亂，但卻讓廚房顯得更精采有趣。這個家使用五顏六色的器皿，對照著白色的牆面，營造出個性化的氛圍。以木頭材質打造的流理檯面，散發出來自自然的溫暖氣息。

閣樓區域

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 車庫/遮陽棚
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爬上樓梯可以來到夾層式的閣樓。這個空間可以用來當作客室，同時也可充作家庭辦公室。當你想獨處看看書時，它也是一個私人的安靜空間。

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乾淨的白色線條和小巧的窗戶

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從這一側看房子外觀，猶如來到了地中海岸邊。小小的窗戶讓臨街的這一邊不致隱私側露。房子的幾何形狀讓路人不禁頻頻回眸，美到像是從明信片上飛出來的風景。

地中海式的溫馨格調

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這間房子可說是融合了傳統與現代特色，打造出讓親友盡享休閒時光的宅第。建築師極盡所能善用空間，創造出很有個性的地中海式住家，是不是也讓你心動了呢？

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