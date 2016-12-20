把家變成展覽館！坐擁絕美湖景的自然風木屋

不少人都有蒐集的習慣，像是T-Shirts、模型或者杯子等等。我們總是想落落大方地展現自己的珍藏給客人看，可是事實是，家裡根本很難騰出空間來打造出一個展示廳啊！

那‥‥‥沒關係！今天我們來參觀這一所日本房子就對了，因為它空間充裕得可以變成個人展覽館呢！除此之外，房子還坐擁絕美湖景，真的會讓人羨慕不已喔～