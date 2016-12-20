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把家變成展覽館！坐擁絕美湖景的自然風木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 庭院
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不少人都有蒐集的習慣，像是T-Shirts、模型或者杯子等等。我們總是想落落大方地展現自己的珍藏給客人看，可是事實是，家裡根本很難騰出空間來打造出一個展示廳啊！

那‥‥‥沒關係！今天我們來參觀這一所日本房子就對了，因為它空間充裕得可以變成個人展覽館呢！除此之外，房子還坐擁絕美湖景，真的會讓人羨慕不已喔～

​外觀　白天

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 房子
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
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房子外觀十分樸實，是典型的日式簡約風風格。房子四周都被樹林包圍，所以以木材建房和作為裝潢材料就最適合不過了，因為這樣子就能夠自自然然地與四周的環境融合了。

​外觀　夜晚

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 房子
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
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木屋晚上呈現出來的感覺跟白天很不一樣，因著燈光的照射縈繞著一種溫馨的氣氛。 

從這個角度我們更能看得出房子屋頂的特別設計，帶有斜度的線條為房子添上一點不平凡。

​露臺

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露臺用的全都是戶外木板，與房子本身的設計一致。開揚的設計讓屋主人飽覽絕美湖景，閒時還可以跟家人朋友們盡情地烤肉相聚呢！

​和風庭院

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 庭院
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AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
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為了預留空間給剛剛看過的大露臺，庭院的面積相對就小很多，可是也無阻設計師的發揮。

設計師用碎石舖設小徑，旁邊種植了美觀的小樹，還有木柵相配，看起來非常和風。

展覽廳

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 視聽室
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

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亮點來了！從庭院走進來，我們會到達房子的展覽廳。設計師和屋主善用了牆面的各種空間，例如在牆上裝設掛勾把T-shirts掛著展示、把左邊的牆壁鏤空加設格子木格，擺放各種收藏品等等。

走廊

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 視聽室
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

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走廊的空間我們當然不能放過！屋主兩姐姊養了好幾隻貓咪，這個走廊就好像是展覽的延伸一樣，以各種相框、杯子等等物品展示了她們對動物的愛。

​廚房和餐廳

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 餐廳
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廚房和餐廳的設計同樣樸實自然，圓形的餐桌營造了和諧的氣氛，整個空間都滿佈著滿滿的「家的感覺」。

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