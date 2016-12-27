農地旁的一片深藍: 享受田園之樂的日式住宅

生活不見得時時精彩，隨著時間的流動，我們總是能夠找到屬於自己的方式過自己想要的生活。生活該是耐人尋味的，並非像煙花一樣稍縱即逝；生活該是簡單而平凡的，不用有太多的起起伏伏，安穩靜好即是樂活。這次點子簿想分享的是一棟日式住宅，黑色的外觀，明亮的內裝，一小畝農田在側，就一起來感受這樂活的田園之樂吧!