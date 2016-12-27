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農地旁的一片深藍: 享受田園之樂的日式住宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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生活不見得時時精彩，隨著時間的流動，我們總是能夠找到屬於自己的方式過自己想要的生活。生活該是耐人尋味的，並非像煙花一樣稍縱即逝；生活該是簡單而平凡的，不用有太多的起起伏伏，安穩靜好即是樂活。這次點子簿想分享的是一棟日式住宅，黑色的外觀，明亮的內裝，一小畝農田在側，就一起來感受這樂活的田園之樂吧!

靜謐恬適

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社kotori

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建築坐落在日本豐川市一處安靜的住宅區，在日本的建築中大都以低矮的樓房為主，一方面有防震的效果，另一方面也減少了對自然景物的遮蔽，從這裡能有極佳的視野，甚至得以眺望遠方的山脈。

居家農夫

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在房子側邊有一小塊農地，在種植莊稼的過程中享受居家的田園之樂外，小小的農田也能替建築內製造出另一番視野，與莊稼為伍也能當個優雅的居家農夫。

良好的採光

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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室內的自然採光極佳，也因坐落的區域得以享受一整窗的山景，這樣「採菊東籬下，悠然見南山」的家居田園真讓人心動。

喜愛這樣的田園住宅，你也可以看看:有著田園詩般的庭院與傳統人字形屋頂的鄉間住家

金屬與木紋的協調

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代廚房設計點子、靈感&圖片
株式会社kotori

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在廚房裡廚具的設計以金屬為主，但卻又以木頭為主體融入木質地板，木頭的紋路延伸至金屬材質後，讓原本冰冷的金屬多了些柔和的美感，也兼具了清理的便利。

樓梯書櫥

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代風玄關、走廊與階梯
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樓梯書櫥的設計，相當富有機能感，你可以將此處當作置物擺設的用途，或者就將藏書擺放至此，坐在樓梯間隨手就能來場閱讀饗宴。

樓梯也可以很別緻，看看更多樓梯的設計吧!

梳妝空間

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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在餐廳的另一側也設計了整理清潔的梳妝空間，讓人可以在農田揮汗後方便做清理的動作，讓田園之樂也變得很優雅。

仰望天空的中庭

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 庭院
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建築裡中庭設計相當聰明，因為它不僅提供了一個隱密的對外空間，更能增加建築本身的通風性及採光，這樣的休憩空間會不會讓你也想在自家住宅裡擁有一個啊?

想要有不同的室內景觀，這裡的設計師能幫你喔!

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