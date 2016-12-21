台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家

我們總是覺得要打造一個理想住家一定要花上千萬，然而有時候總會覺得「這些機會不屬於我」‥‥‥可是其實也不一定！只要自己多親力親為，例如自己找建材、請朋友們幫忙粉刷以及多做功課格價，也許你也可以用有限的預算去打造出一個最理想的家居！

今天要介紹的房子位於波蘭，由設計公司Archon Projekty Domow設計，而且總花費只需約台幣245萬！到底這個41坪的便宜房子可以有多美呢？我們趕快來看看吧～