台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家

我們總是覺得要打造一個理想住家一定要花上千萬，然而有時候總會覺得「這些機會不屬於我」‥‥‥可是其實也不一定！只要自己多親力親為，例如自己找建材、請朋友們幫忙粉刷以及多做功課格價，也許你也可以用有限的預算去打造出一個最理想的家居！
今天要介紹的房子位於波蘭，由設計公司Archon Projekty Domow設計，而且總花費只需約台幣245萬！到底這個41坪的便宜房子可以有多美呢？我們趕快來看看吧～
光看見這個房子大家也許都忍不住想趕快作客吧！時尚摩登的房子外觀讓人感覺賓至如歸，那兩個採用玻璃圍欄的陽台也太美了吧？除此之外，深灰色的屋頂搭配以木板、白色和灰色組成的外牆真的讓人忍不住多看幾眼。
別忘了門前那個修剪整齊、由木板橋和碎石組成的絕美花園！完全像綠葉一樣襯托出屋子本身的美！
進門以後我們先參觀客廳，它的選色都是近年大熱的灰白色，光看就覺得非常有現代感。
天花板裝設了三個燈連式出風口，好看又實用之餘，也可以省去在室內裝設冷氣主機的空間，是值得大家參考的點子喔！
當然我們不會忘掉我們最喜歡的入牆式書架！以黑色為底色的書架提供了大量收納空間，架子本身就好像是個不佔空間的裝飾品一樣～
為了增加房子的空間感以且改善房子內部的採光度，設計師盡量採用開放式的空間設計，減少牆壁的阻隔。偌大的玻璃窗當然也是我們的最愛，因為陽光就是營造良好氛圍的不二法門嘛！
餐廳的設計多了一份北歐風的感覺，大概是因為設計師選用了由藤編成的餐椅吧！餐桌也是屬於自然風，給人一種舒服簡約的感覺。
窗邊輕透的薄紗窗簾總是有種飄逸的感覺，讓人倍加放鬆，想必在這邊連吃個飯也會特別享受吧～
這個充滿空氣感與空間感的開放式廚房有俘虜你心嗎？
廚櫃簡單實用的貼牆設計能夠打造出一條活動空間充裕的通道，而且設計師摒棄了一般廚房會裝設的上廚櫃，感覺上少了累贅感，多了空間感；牆上的厚木架除了實際用途外，還有助點綴空間，這個廚房真的很討喜呢～
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