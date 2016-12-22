個性派的設計: 幹練時尚的暗黑系房子

大家一般都會喜歡自然風或者簡約風的房子，室內的裝潢都以是純白為主，因為陽光可以反射得更好，房子看起來就會更有空間感。可是今天我們想要介紹一個比較不一樣的暗色系房子，讓大家瞭解到，原來以暗灰色當主調的房子看起來可以這麼的型格、幹練又時尚！
這個由德國建築設計公司21 Arch GmbH & Co. KG打造的潮屋，保證會讓你對暗色系房子留下深刻的印象。
從外表一看就知道這個房子絕對不平凡！佔地偌大的房子本身的造型獨特，玻璃窗可算是這個房子的代表。位於二樓的大陽台就好像是房子的延伸部份，梯式的設計更添個人風格。
房子前的庭院同樣吸引，設計簡單美觀的水池和整齊乾淨的草皮也大大提升了房子的整體質感。
房子外牆採用的是灰色的金屬外牆裝飾板，雖然看起來非常新穎，可是因為深色系的金屬吸熱能力很高，所以建房的時候一定要注意隔熱工序，防止夏天房子出現過熱的情況（因為德國房子一般都沒有空調啊！）。
房子的戶外區域同樣是走暗黑系路線，非常有現代感。
黑、白、鋼是這個開放式廚房的主調，不必多加整理就給人一個乾乾淨淨的感覺。
為了平衡視覺效果，避免用餐空間色調過冷，設計師於是選擇擺放一張木餐桌來搭配黑色皮椅。
由於黑色的地板感覺很強勢，所以牆壁被粉刷色純白色來搭配，在窗邊擺放綠色植物也有助於營比較柔和的氣氛。由於房子有充足的陽光照射，雖然全屋室內裝潢以暗色系為主，可是也不會變得過於昏暗。
最後我們來看衛浴間的部份。
這邊的牆壁通通都是用了擁有天然石紋的舖磚，在幹練的設計中添了一份自然的格調。木製洗臉台在這邊再次起了平衡視覺效果的作用，雙臉盆設計則方便屋主們的實際需要。
淋浴間的設計同樣是簡單俐落，要留意的是整個空間的設計可不是單調的死灰色喔！設計師可是刻意地把牆和地板弄成這一種有深淺對比的效果喔～
值得留意的還有牆上凹陷位置的聰明設計，巧妙地提供了足夠的擺放空間。
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