個性派的設計: 幹練時尚的暗黑系房子

大家一般都會喜歡自然風或者簡約風的房子，室內的裝潢都以是純白為主，因為陽光可以反射得更好，房子看起來就會更有空間感。可是今天我們想要介紹一個比較不一樣的暗色系房子，讓大家瞭解到，原來以暗灰色當主調的房子看起來可以這麼的型格、幹練又時尚！

這個由德國建築設計公司21 Arch GmbH & Co. KG打造的潮屋，保證會讓你對暗色系房子留下深刻的印象。