過個浪漫耶誕節: 9 個小撇步增添居家耶誕味

隨著氣溫的下降，這個充滿期待的節日隨著寒流一同到來，走在街道上，巷弄間播放著一首首慶典般的聖詩組曲，不用靄靄白雪就能感受到耶誕節的即將到來。當華燈初上時，在這季節裡能夠感受到多出許多的繽紛，無論是燈飾擺設都是玲瑯滿目的，點子簿當然也不能免俗，在這裡分享幾個小撇步，讓你的居家也能有個浪漫耶誕節。