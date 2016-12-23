過個浪漫耶誕節: 9 個小撇步增添居家耶誕味

隨著氣溫的下降，這個充滿期待的節日隨著寒流一同到來，走在街道上，巷弄間播放著一首首慶典般的聖詩組曲，不用靄靄白雪就能感受到耶誕節的即將到來。當華燈初上時，在這季節裡能夠感受到多出許多的繽紛，無論是燈飾擺設都是玲瑯滿目的，點子簿當然也不能免俗，在這裡分享幾個小撇步，讓你的居家也能有個浪漫耶誕節。
當買了棵耶誕樹來為歡度節日時，卻常會為了之後的收納感到麻煩，這是你可以將燈飾與布置的掛飾，以耶誕樹的形狀吊掛於牆上，既不占空間也不易卡灰塵，同樣也能帶來濃濃的耶誕氣息。
耶誕佈置並非一定要熱熱鬧鬧，隨手拾起一把枯枝也能增添室內的節慶氣息；掛燈與蠟燭搭配白色的皮草，也能展現北歐風情。
想要增加浪漫的氣氛，蠟燭這樣的小物鐵定是不二之選，如果再搭配香氛系列的蠟燭，肯定能更加分。在蠟燭旁擺上幾顆松果，浪漫又不喧鬧的耶誕氣息就很令人陶醉。
平日忙碌的廚房裡在這樣的節日中也想來點節慶的點綴，簡單的植栽加上耶誕掛適，將吊燈集中擺在植栽下方，這樣的裝飾方式簡單又高雅，但記得這方式適合擺放在高處。冬日裡在廚房來杯紅酒迎接耶誕的到來，似乎也是個相當不錯的選擇。
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提到耶誕節很容易聯想到紅色，因此想要增添房裡的耶誕氣息，就簡單地舖上一條大紅色的毯子，搭配大量白色的元素:皮草、床單、地墊之類的，再配合自己喜愛的燈飾，臥室也能有節慶的氣息。
如果你是個不愛熱鬧或不喜過多綴飾，但卻也想感受耶誕的歡樂氛圍，或許可以選個帶有雪花或簡單耶誕元素的床單，過節嘛!就從自己生活的小元素開始吧!
如果不喜歡鮮豔的色彩或過分熱鬧的燈妝，圖片的小燈配薄紗似乎也是過節擺設的不錯選擇，加上耶誕的吊飾擺設，這樣的耶誕節也是浪漫優雅的。
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其實掌握幾個小元素，你也能輕易佈置出屬於自己想要的耶誕節；光亮的星星、紅色、燭光，這樣的基本配備，簡單又不失浪漫。