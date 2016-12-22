12 座絕美陽臺，伴你度過美好的居家時光

陽臺是大部分住家都非常希望擁有的配備，如果你很幸運有一座陽臺，可別忽略了好好利用它喔！來自全世界的專家們為你貢獻出 12 個絕佳的點子，看過他們的創意，你會瞭解到陽臺的裝潢，重要性一點都不下於室內設計。只要好好發揮你的構思，它們可以陪伴你度過美好的日出夕落時光。現在就一起來欣賞經由專家之手變出的華麗舞台！