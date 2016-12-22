12 座絕美陽臺，伴你度過美好的居家時光

陽臺是大部分住家都非常希望擁有的配備，如果你很幸運有一座陽臺，可別忽略了好好利用它喔！來自全世界的專家們為你貢獻出 12 個絕佳的點子，看過他們的創意，你會瞭解到陽臺的裝潢，重要性一點都不下於室內設計。只要好好發揮你的構思，它們可以陪伴你度過美好的日出夕落時光。現在就一起來欣賞經由專家之手變出的華麗舞台！
如果你的陽台有足夠的空間，不妨把它妝扮成東方式風情。除了「美」，你大概想不出其他形容詞吧！很有造型的欄杆、坐墊和床組，耳邊彷彿響起了異國音樂。
運用五顏六色的鮮花來打扮你的陽台，即使只是待在家裡，也會讓你宛如置身荷蘭這樣一個開滿鮮花的國度。你可以選擇不同季節開花的植物和花卉，然後坐享一整年的浪漫風情！
一座美麗的吊椅，絕對是你忙碌一天之後，最希望擁有的休閒配備！就著晚風在陽台上搖擺，一不小心就伴著星月睡著了。
濃密樹木下擺放一組美麗的舊式木椅，搭配溫柔的燈光，讓這處空間充滿懷舊氛圍，非常適合浪漫的約會！
沒有太多的空間可以在陽台上裝置大型家具，也可以像這樣沿著角落擺上一組長凳，搭配黑白色系織品，簡單又時尚！
在陽台上掛個吊床，是所有懶骨頭的心頭愛！與其站著，不如坐著；與其坐著，不如躺著。人生還能更愜意嗎？
如果擁有一座露天陽台，可以擺上一些透明感的桌椅。運用木石打造的地面，彷彿把這裡變成了一座星空下的舞台！
如果陽台外已有美妙的風景，只需採用質樸的傢具擺設出簡單的佈局，不必喧賓奪主，便能享受美好的啤酒聚會了！
沿著欄杆種植一排顏色鮮亮的植物，不僅創造出美麗的觀感，還可以讓住家更有隱私性。
這座外推的陽台讓你有如置身一處度假勝地！坐在陽台上，盡享陽光、自然風和美景，誰都不想回到辦公室去了！
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