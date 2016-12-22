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12 座絕美陽臺，伴你度過美好的居家時光

Genie Chien Genie Chien
Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design 露臺
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陽臺是大部分住家都非常希望擁有的配備，如果你很幸運有一座陽臺，可別忽略了好好利用它喔！來自全世界的專家們為你貢獻出 12 個絕佳的點子，看過他們的創意，你會瞭解到陽臺的裝潢，重要性一點都不下於室內設計。只要好好發揮你的構思，它們可以陪伴你度過美好的日出夕落時光。現在就一起來欣賞經由專家之手變出的華麗舞台！

東方風情的門廊設計

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design 露臺
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

如果你的陽台有足夠的空間，不妨把它妝扮成東方式風情。除了「美」，你大概想不出其他形容詞吧！很有造型的欄杆、坐墊和床組，耳邊彷彿響起了異國音樂。

明亮多彩的設計

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de 花園植物與花
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

運用五顏六色的鮮花來打扮你的陽台，即使只是待在家裡，也會讓你宛如置身荷蘭這樣一個開滿鮮花的國度。你可以選擇不同季節開花的植物和花卉，然後坐享一整年的浪漫風情！

陽台上的吊椅

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos 露臺
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

一座美麗的吊椅，絕對是你忙碌一天之後，最希望擁有的休閒配備！就著晚風在陽台上搖擺，一不小心就伴著星月睡著了。

懷舊風

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 庭院
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

濃密樹木下擺放一組美麗的舊式木椅，搭配溫柔的燈光，讓這處空間充滿懷舊氛圍，非常適合浪漫的約會！

小陽台的設計

TUCURIVI | DECORADOS, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI 露臺
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

沒有太多的空間可以在陽台上裝置大型家具，也可以像這樣沿著角落擺上一組長凳，搭配黑白色系織品，簡單又時尚！

吊床

Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores 露臺
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores

Giovana Martins Arquitetura & Interiores
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores
Giovana Martins Arquitetura & Interiores

在陽台上掛個吊床，是所有懶骨頭的心頭愛！與其站著，不如坐著；與其坐著，不如躺著。人生還能更愜意嗎？

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星空下的舞台

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

如果擁有一座露天陽台，可以擺上一些透明感的桌椅。運用木石打造的地面，彷彿把這裡變成了一座星空下的舞台！

亮色的傢具

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

如果陽台本身構造帶有老式氛圍，不妨採用顏色鮮明的傢具，讓多彩多姿的顏色打亮空間的視覺。

有景觀的陽台

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo 露臺
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

如果陽台外已有美妙的風景，只需採用質樸的傢具擺設出簡單的佈局，不必喧賓奪主，便能享受美好的啤酒聚會了！

大型軟椅

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

如果你有足夠的空間，採用大型的軟質座椅會是個不錯的點子！它們不但坐起來舒適，也很方便移動。

鮮亮色系的植物

Un Balcón para una Coleccionista de Arte, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines 露臺
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

沿著欄杆種植一排顏色鮮亮的植物，不僅創造出美麗的觀感，還可以讓住家更有隱私性。

盡攬風光的陽台

Porthleven, LEIVARS LEIVARS 露臺
LEIVARS

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LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

這座外推的陽台讓你有如置身一處度假勝地！坐在陽台上，盡享陽光、自然風和美景，誰都不想回到辦公室去了！

如果你正在尋找打造獨特居家的好點子，一定不能錯過以下文章：

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