佔地 23.6 坪，採用「木材和混凝土」打造的兩層樓簡約住家

擁有一個夢想中的家需要很大的犧牲，特別是當你可動用的預算有限時。房價受到市場推動，薪資似乎永遠追不上。別擔心，只要根據自己的經濟狀況，選擇合宜的建材，仍然可以在有限地坪上打造起夢想之屋！以下為你介紹一棟佔地只有 23.6 坪，採用木材和混凝土建造起來的二層樓住家。在負擔得起的成本內，便可擁有舒適便利的家，現在就一起來參觀！
當你第一次看到這座建築物，是不是很驚豔呢？漂亮整潔的外觀、寬敞的院子，一樓還有個車庫。房子的一邊有著美麗的花園，與建築物的外牆設計構成很和諧的觀感。
遠遠望去，更像個別緻的風景。兩層樓的構造有如一棟別墅，看起來遠比實際面積來得大。採用木材和混凝土打造的外觀，有著經典的風格，路過的人都忍不住回眸欣賞。
從建築物的背後可以看到一座很大的花園，綠意盎然的觀感和木製圍牆形成完美的融合，讓這座房子宛如建造在大自然中，有著芬多精的氣息。
步入室內，可以看到一處可愛的庭院，裡頭擺放著木製的餐桌和 6 把木椅，與硬木地板搭配得完美無匹。桌面和牆面的直條設計，也彷彿一氣呵成的傑作！
和庭院僅隔一座滑動門，便是廚房重地。這個空間主要採用灰色元素來裝潢，結合透明的落地玻璃門，創造出良好的採光。非常寬敞的烹飪空間，讓你更想在此下廚了。
這個空間主打的是白色系，創造出簡潔明亮的格調。為使空間不顯得過度單調，設計師運用木質樓梯，搭配起其他灰黑色的元素，打造出簡約亮麗的時尚感。
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