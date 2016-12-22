佔地 23.6 坪，採用「木材和混凝土」打造的兩層樓簡約住家

擁有一個夢想中的家需要很大的犧牲，特別是當你可動用的預算有限時。房價受到市場推動，薪資似乎永遠追不上。別擔心，只要根據自己的經濟狀況，選擇合宜的建材，仍然可以在有限地坪上打造起夢想之屋！以下為你介紹一棟佔地只有 23.6 坪，採用木材和混凝土建造起來的二層樓住家。在負擔得起的成本內，便可擁有舒適便利的家，現在就一起來參觀！