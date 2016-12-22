簡單又美觀: 10個值得你參考的獨棟房子設計

萬丈高樓從地起，興建理想中的獨棟房子也要從設計入手！今天 homify 特地為大家挑選十款獨棟房子的設計，希望帶給大家靈感和實用的建議。以下的作品都是由德國建築公司KERN-HAUS AG創造，他們主張打造簡約的家，目的在於營造平和舒適的感覺，所以他們的作品的外型不會太複雜，可是簡單卻有種自然美。