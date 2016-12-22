簡單又美觀: 10個值得你參考的獨棟房子設計

萬丈高樓從地起，興建理想中的獨棟房子也要從設計入手！今天 homify 特地為大家挑選十款獨棟房子的設計，希望帶給大家靈感和實用的建議。以下的作品都是由德國建築公司KERN-HAUS AG創造，他們主張打造簡約的家，目的在於營造平和舒適的感覺，所以他們的作品的外型不會太複雜，可是簡單卻有種自然美。
整個走簡約風的房子第一眼就讓人看得很舒服、順眼，而且白色的外牆和淺灰色的屋頂搭配是近年開始流行的配色，時尚又得體。值得留意的還有那個鏤空設計的停車間喔～
如果預算可以高一點，而你又希望房子看起來奢華高級一點，那就為房子裝上大量的落地玻璃窗和門吧！這些透明的門窗絕對是打造明亮又時尚的房子的必要元素！
想要有點新意？考慮一下撞色的搭配吧！白色外牆和灰色屋頂是近年的大流行，可是如果把房子的一部分粉刷成鮮艷的顏色，比如說紅色，這個大膽的嘗試可是會為房子帶來獨特感和活力喔～
誰說屋頂一定要是三角形、一定要「立正」的？這一個美麗的兩層樓房子就給你做了一個示範了！這個房子的屋頂樑是往一邊偏移，看起來就充滿個人的風格，絕對是少見的創意之作。
把自然風融入你的房子裡吧！以木製或藤製等使用自然素材的戶外傢俱來點綴走自然風的淺色房子，給人的感覺十分柔和。當我們被這種和諧氛圍包圍的時候，任何的煩惱都會瞬間消失吧！
跟剛剛提過的例子3一樣，大膽地為房子加入第三種顏色吧！大地色系是一個非常安全的選擇，因為它會為人帶來冷靜與安定的感覺。
如果想讓房子一枝獨秀的話，你會選擇鮮色系的屋頂嗎？上圖的橘紅色屋頂給人的感覺非常年輕有活力，這很喜歡充滿精力、愛創新的你喔～
屋頂的變化其實可以很多，圖中的不規則幾何形狀的屋頂就是一個例子！好玩的是當你站在不同的角度看的時候，房子的外觀和線條可是會完全不一樣！
最後我們要看的設計著重戶外空間與室內裝潢的結合，無論是房子內外都是走現代簡約風格。最值得留意的是，設計師在花園舖設了不少石紋大地板來打造出一個獨特的戶外空間，配合蠟燭、牆上燈光和植物的襯托，整個庭院散發出一種誘人的吸引力。
如果你希望把房子打造成照片中的美麗樣子，歡迎你找我們的專業建築設計師幫忙喔！