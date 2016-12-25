2016 年最受歡迎的十間木屋

木頭的溫度總特別容易讓居家有溫暖質樸的氛圍，木屋的建材來自於大自然中，以木頭違建才讓建築也能跟著大自然一起呼吸起來。homify 點子簿在 2016 分享了許多不同型態、規模的木屋，在這裡我們整理出在今年度裡最受歡迎的十間木屋，其中也不乏立於林中，沐浴在芬多精中的森林木屋，看看這裡面是不是也能找到你的最愛。
經典不敗款的小木屋，果然還是最受大家的喜愛，簡單的外觀設計搭配溫暖的內部氛圍，絕對是凝聚一家大小情感的好空間。
更多細節:經典不敗的傳統木屋。
有別於一般小木屋的典型色彩，這棟鄉村小木屋以純白的色調打造，從裡到外都飄散著溫馨的氣息。黑色大壁爐也是小木屋內部的一大亮點，搭配整個白色的室內設計，讓小木屋有著濃濃的鄉村風。
更多細節:白色鄉村小木屋：體驗恬靜的無憂生活。
如果你喜歡大院子，那麼這棟小木屋絕對可能吸引到你。位於首爾的這棟現代小木屋，在室外空間種滿了花草，室內良好的自然採光讓木屋充滿了大自然的氣息。
更多細節:現代三合院：擁有大院子的木頭平房。
在這裡設計師採用了日本建築的元素，為一對退休的夫妻在布滿杉樹及農田的土地上打造的黑色木屋。運用天然的素材，打造簡單的風格，一靠近就能讓人感受平靜。
更多細節:森林裡的黑珍珠：讓人感到平靜的日式木屋。
簡單俐落的線條、柔和的色系以及還有著充滿木頭香氣的裝修，重點是這棟獨立小木屋中還有著桑拿防，在忙碌的生活下，你一定也會想要來此好好放鬆一下。
更多細節:獨立小木屋: 棲身在森林中，散發典雅風味的家。
樓高兩層的農家小屋，以天然的建材建造，無違和地佇立在林木之間。內部的裝潢更是讓人眼睛為之一亮，兼具生活機能與獨特美感，絕對會讓你驚豔。
更多細節:與大自然為鄰: 絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋。
位於日本神奈川縣濱海的這棟迷你小木屋，充分發揮了木頭質感的溫度，小小的木屋裡具備了種種生活機能的空間，也散發出度假的氛圍，來海邊，就是該這麼放鬆!
更多細節: 海辺の暮らしを楽しめるモダンな木の家。
這棟木屋有著傳統的人字形屋頂，深色的頂部搭配淺色木材的主體，挑高的天花板更讓人感到紓壓。現代感十足的內裝，與外觀有著完全不同的風情。
更多細節:一間讓你忘掉憂慮的傳統木屋。
木屋裡最特別是讓人意想不到的開放式設計，讓光能在牆面上折射，使葉片的剪影成為屋內的裝飾品。中庭與綠廊道的設計更讓居家與自然相融合，雖說充滿現代感，但把山水搬入室內的禪意，也表露無遺。
更多細節:現代黑色木屋: 光的折射與葉片剪影的開放空間。
這棟山腰上的小木屋，是由巴西的建築師使用精簡的材料、能源，並搭配太陽能和雨水循環使用系統，打造的環保小屋。這樣懸於崖上的木屋，能夠坐擁一大片的山澗美景，但前提是你有這樣的膽量嗎?
更多細節:山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅。