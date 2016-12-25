2016 年最受歡迎的十間木屋

木頭的溫度總特別容易讓居家有溫暖質樸的氛圍，木屋的建材來自於大自然中，以木頭違建才讓建築也能跟著大自然一起呼吸起來。homify 點子簿在 2016 分享了許多不同型態、規模的木屋，在這裡我們整理出在今年度裡最受歡迎的十間木屋，其中也不乏立於林中，沐浴在芬多精中的森林木屋，看看這裡面是不是也能找到你的最愛。