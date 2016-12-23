絕美的秘密樂園: 10 個屋頂上的奇幻空間

人的欲望無限，擁有居住的地方便免不了想要有個陽台或花園，可以呼吸新鮮空氣或活動筋骨，但是多數情況下不一定能如願。此時，如果你家的屋頂上有足夠的空間，與其拿來堆放雜物或晾曬衣服，不妨花些巧思把它好好裝潢一下，讓它成為一處具有獨特魅力的私人樂園。在今天的點子簿中，我們準備了一些很有創意的空間設計，一起來欣賞吧！
這座露台採用極具質感的木材和石頭來打造，粗糙的外觀掩不住它的個性風采！搭配周邊深色的鋼鐵框條，更顯得古樸迷人！
在這座迷你公寓外有座露台，採用木頭材質營造出舒適溫暖的氣氛。搭配牆壁上的古式燈具，一股優雅自然的氣質油然而生。
喜歡燒烤活動的你，可以考慮在屋頂設置這樣一座燒烤區。所有的器具一應俱全，主客可以一起動手享受燒烤之樂！
在炎熱的日子和夏天的夜晚，有座戶外酒吧豈非是極致的夢想？簡單擺設一座吧台，陳設一些舒服的座椅，賓主便能盡享聚會之趣！
也許你不是派對動物，更雅好在靜夜時分獨自享受一段黃金時間。只要擺上一張舒適的吊椅，就可和著晚風搖曳沈入夢鄉。
誰說想游泳一定要到公共游泳池？如果空間許可，裝置像這樣的小游泳池，便可享受愉悅的玩水時光。當然，你必須事先諮詢工程師，確定建築物可以承載游泳池的重量。
我們的專家能夠提供你更多專業的建議。
如果你喜歡露天活動，卻又擔心私人隱私外洩，可以考慮設置這樣的一座私樂園。親友在此活動可以放鬆又自在，也方便擺置需要的配備。
也許你不想把屋頂空間設計得太複雜，只想擁有一處可以自由呼吸、遠眺美景的地方。這張照片中只採用木頭、石材和花草植栽，便成為一處人見人羨的露台，簡單中別具風采！
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