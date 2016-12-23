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絕美的秘密樂園: 10 個屋頂上的奇幻空間

Genie Chien Genie Chien
Upper Falls Condos, Uptic Studios Uptic Studios 露臺
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人的欲望無限，擁有居住的地方便免不了想要有個陽台或花園，可以呼吸新鮮空氣或活動筋骨，但是多數情況下不一定能如願。此時，如果你家的屋頂上有足夠的空間，與其拿來堆放雜物或晾曬衣服，不妨花些巧思把它好好裝潢一下，讓它成為一處具有獨特魅力的私人樂園。在今天的點子簿中，我們準備了一些很有創意的空間設計，一起來欣賞吧！

很有質感的露台

Upper Falls Condo 603 Uptic Studios 露臺
Uptic Studios

Upper Falls Condo 603

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

這座露台採用極具質感的木材和石頭來打造，粗糙的外觀掩不住它的個性風采！搭配周邊深色的鋼鐵框條，更顯得古樸迷人！

小公寓外的木造露台

Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara 露臺
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

在這座迷你公寓外有座露台，採用木頭材質營造出舒適溫暖的氣氛。搭配牆壁上的古式燈具，一股優雅自然的氣質油然而生。

豪華的戶外廚房

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina 露臺
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

喜歡燒烤活動的你，可以考慮在屋頂設置這樣一座燒烤區。所有的器具一應俱全，主客可以一起動手享受燒烤之樂！

戶外的酒吧

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

在炎熱的日子和夏天的夜晚，有座戶外酒吧豈非是極致的夢想？簡單擺設一座吧台，陳設一些舒服的座椅，賓主便能盡享聚會之趣！

獨處的小天地

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

也許你不是派對動物，更雅好在靜夜時分獨自享受一段黃金時間。只要擺上一張舒適的吊椅，就可和著晚風搖曳沈入夢鄉。

星空下的游泳池

誰說想游泳一定要到公共游泳池？如果空間許可，裝置像這樣的小游泳池，便可享受愉悅的玩水時光。當然，你必須事先諮詢工程師，確定建築物可以承載游泳池的重量。

我們的專家能夠提供你更多專業的建議。

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有遮陽棚的休閒區

Reforma de piscina de vivienda unifamiliar en Aravaca, Reformmia Reformmia 泳池
Reformmia

Reformmia
Reformmia
Reformmia

在天台上裝置起遮陽篷，可以防止陽光直射和遮風避雨。遮陽篷的種類多多，建議你選擇可折疊式的設計，方便不用時可以收納起來。

隱私感的私人樂園

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India., Etagi Design Collaborative Etagi Design Collaborative 露臺
Etagi Design Collaborative

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India.

Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative

如果你喜歡露天活動，卻又擔心私人隱私外洩，可以考慮設置這樣的一座私樂園。親友在此活動可以放鬆又自在，也方便擺置需要的配備。

中性色系的運用

homify 平屋頂
homify

homify
homify
homify

頂的裝潢中，色彩的選擇非常重要。你可以選擇中性的色系，以多種暗色與白色相對比，創造出優雅質樸的風格。

還樸歸真的設計

A West London Roof Garden, Bowles & Wyer Bowles & Wyer 露臺
Bowles &amp; Wyer

A West London Roof Garden

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

也許你不想把屋頂空間設計得太複雜，只想擁有一處可以自由呼吸、遠眺美景的地方。這張照片中只採用木頭、石材和花草植栽，便成為一處人見人羨的露台，簡單中別具風采！

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