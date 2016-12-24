90.75 坪的豪華空間: 含車庫與大露臺的預製屋！

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擁有一個家，讓人真正具有歸屬感，但是一想到如何裝潢它，可說是真正的頭痛時間！幸好現代設計師都精於運用各種質材和顏色搭配，讓你不必花大錢，便能擁有一個配備齊全的家。今天要帶你去參觀一座善用材料和色彩打造的家，它的每一個細節都能讓你眼目一新，極具風格的裝潢設計更創造出一種內外皆美的氛圍，現在就一起來欣賞吧！
房子的外觀混搭了大量的顏色，但在建築師巧手調配下，非但不感覺衝突複雜，反而讓建築物呈現較真實更寬敞的視覺效果，還讓空間散發出和諧的氛圍。
進到室內可以看到一處吧檯區，前方三個紅色座椅帶來微妙的現代風格，與紅色牆面及裝飾藝術互相呼應，在柔和光線投射下散發出家的氣氛來。
客廳選擇使用黑色木質地板，和黑、白及咖啡色系的室內裝潢及傢具，構成相當和諧的搭配。當光影投射到這個空間，創造出令人神清氣爽的感覺。
選擇木材作為屋頂及露臺的主要材質，為建築物創造溫馨天然的風格，卻又不致顯得過於老氣過時。陽光的撫觸為空間帶來明暗色塊，讓人在此留連忘返。
室內空間採取同一種裝潢路線，能夠讓所有區域形成和諧的觀感。在這處餐廳裡，同樣是採用木材地板和桌椅，與白色牆面和牆上裝飾品構成對比。
停車位就設計在自家門前，讓住家更具隱私性，同時也讓回到家的成員一停放好車輛，便可直接由這道門進到室內，動線上相當方便。
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主臥室設有良好的照明設備，一面特大的窗戶讓自然光和微風能夠透進室內，木造的地板、樑柱也和牆面顏色融合得極為完美。
廚房採用黑色和白色為主調，創造出現代感的格調。光滑的櫃檯和桌椅，搭配很有設計感的燈具和各種飾品，簡潔中呈現出典雅時尚的感覺。
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