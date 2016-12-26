「土間」概念的空間設計: 讓家人產生凝聚力的山形屋頂小屋

日本的房屋裡，有一個空間被稱為「土間（どま）」，是構成家屋內部的一部分。土間是室外與室內的過渡地帶，它的顏色和質材都與室內其他空間有著延伸性的關聯。 ARBOL 建築師將這個概念運用到室內設計上，將這座家宅打造得非常具有凝聚力，高高的天花板予人開敞的視覺觀感，地板則充滿了質樸的調性，令人一看就驚豔。現在就一起來參觀！