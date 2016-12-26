「土間」概念的空間設計: 讓家人產生凝聚力的山形屋頂小屋

日本的房屋裡，有一個空間被稱為「土間（どま）」，是構成家屋內部的一部分。土間是室外與室內的過渡地帶，它的顏色和質材都與室內其他空間有著延伸性的關聯。 ARBOL 建築師將這個概念運用到室內設計上，將這座家宅打造得非常具有凝聚力，高高的天花板予人開敞的視覺觀感，地板則充滿了質樸的調性，令人一看就驚豔。現在就一起來參觀！
建築物呈現簡單的外觀，三角形的屋頂搭配白色的外牆，令人一看便印象深刻。這棟房子位於一處景觀良好的所在，天生具備優美的視野。但是由於冬季氣候寒冷，因此必須裝置防寒的設備。
從入口處進到室內，立刻可以感受到開放的空間感。天花板高達 6.7 米，灰色砂漿打造成的牆面有著特殊的紋理。樓梯和廊柱創造出敞亮的視覺，讓空間一點都不顯得擁擠。高低層次的地面設計，更提供了生活起居上的趣味。
一樓和二樓之間是以樓梯來銜接，空間上極為開放，在一樓說話，二樓的人也可以聽得分明，讓家人之間的溝通毫無阻礙。隔間是採用聚碳酸酯為材料，具有保暖的效果。冬天來時，啟動地板的加熱裝置，可以為空間製造出溫暖感。
客廳設置了大面積的落地玻璃門，創造出明亮開朗的觀感。坐在這裡，可以眺望遠山風景，室外也有成排的植栽，不必擔心偷窺的眼睛。另外一側設有一座廚房，在此下廚，可以一邊做飯，一邊和坐在沙發上休息的家人聊天。
當夜幕低垂，房間裏的燈光亮起，從室外看去，視覺上極為美麗。儘管房子不大，但空間應用得宜，讓人感受到家庭的凝聚力。住在這裡，四時都可以享受開敞明亮的生活氣氛，感受風中飄來的香氛。
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