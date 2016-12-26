結合現代、舒適與時尚感，讓人一眼傾心的可愛住家

今天我們要去參觀一座位於德國 Frankenberg 的住家，它是由 Fingerhaus GMBH 專業設計師團隊所打造的一棟集合現代感、舒適與時尚的建築物。當我們一步一步走進這間住宅，你會發覺你想要的住家功能，原來可以和時尚潮流完美結合。建築、設計和裝潢都是屬於藝術的範疇，在創新與功能性之間尋求平衡，融合結構與美學於一體，正是讓人一眼就著迷的元素。現在就一起來欣賞！
房子的外觀看來是十分莊重的雙層建築，傳統中隱含著許多創意的設計。白色門面搭配灰色屋頂，前面是一座美麗廣闊的花園。大型玻璃門窗讓室內與室外空間拉近，也增加了屋子裡的自然採光。花園裡有著精心修剪的草坪和色彩繽紛的灌木叢，讓人想要搬些桌椅到這裡來享受陽光。
從這個角度，我們可以看到這座建築物有個令人印象深刻的超大停車空間，足够讓許多親友們同時開車來聚會。磚造的車道採用兩種不同顏色打造，看起來相當時尚，而且它的耐久質材可以經得起天候的考驗。
從這個角度，我們可以看到餐廳和廚房被設計成開放式的整合空間。當爸媽在廚房的一頭忙碌作餐時，孩子們可以在另一頭的餐桌上做做家庭作業，隨時準備開動用餐，讓家庭成員間的互動更為密切。廚房的中島巧妙地將廚房和餐廳區隔開來，充裕的儲物空間可存放大量的器皿，維持廚事的整潔。
牆上的層架提供良好的裝飾功能，你可以擺放家庭照片或任何漂亮的裝飾品。在這張照片中，我們可以看到沙發上的兩層白色層架，創造出簡約時尚的視覺觀感。上面擺放的相框和雕塑品，讓這個家散發出濃濃的藝術氛圍。
最後來看看浴室，這處空間採用深色瓷磚地板搭配白色牆壁，創造出紓壓的氣氛。兩套洗手檯可供家人同時使用，檯身運用柔和的藍色，為空間帶來活潑的視覺。自然光經由玻璃門窗湧入室內，創造出溫馨動人的氛圍。
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