結合現代、舒適與時尚感，讓人一眼傾心的可愛住家

今天我們要去參觀一座位於德國 Frankenberg 的住家，它是由 Fingerhaus GMBH 專業設計師團隊所打造的一棟集合現代感、舒適與時尚的建築物。當我們一步一步走進這間住宅，你會發覺你想要的住家功能，原來可以和時尚潮流完美結合。建築、設計和裝潢都是屬於藝術的範疇，在創新與功能性之間尋求平衡，融合結構與美學於一體，正是讓人一眼就著迷的元素。現在就一起來欣賞！