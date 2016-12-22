大坪數的預製屋: 以 200 萬台幣打造的 86.22 坪夢幻家園

homify 曾經為大家介紹過預製屋的優缺點，而其中一項缺點便是預製屋的坪數通常只能在 30-40 坪之間，然而今天的點子簿所要介紹的預製屋克服了這個劣勢，然而成本依舊十分實惠。

這間棕色系，非常有田園風情的房子約莫 86.22 坪，而總造價約為 200 萬台幣。在質樸的外表之下，房內的裝潢走帶有現代感的古典奢華風，而含雙車庫的設計更是適合家中成員以及朋友眾多的家庭。

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