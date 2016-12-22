大坪數的預製屋: 以 200 萬台幣打造的 86.22 坪夢幻家園

homify 曾經為大家介紹過預製屋的優缺點，而其中一項缺點便是預製屋的坪數通常只能在 30-40 坪之間，然而今天的點子簿所要介紹的預製屋克服了這個劣勢，然而成本依舊十分實惠。
這間棕色系，非常有田園風情的房子約莫 86.22 坪，而總造價約為 200 萬台幣。在質樸的外表之下，房內的裝潢走帶有現代感的古典奢華風，而含雙車庫的設計更是適合家中成員以及朋友眾多的家庭。
一起來看看更多關於這間房子的細節吧!
我們可以看到這個 88 坪的家坐落在一個非常大的建地上，不僅房子面積寬敞，庭院更是遼闊。
房子的外觀以磚頭砌成，進而打造出經典且傳統的造型。 磚牆上遍布著玻璃窗，因此微風和自然光可以入駐家中。 磚塊的大地色也與綠色的草坪和豐富的樹木和植物形成完美的對比，讓人聯想到泥土與自然。
走進室內後，你可以感受到經典中帶有現代手法的設計風格。設計師選擇在客廳鋪上深色的木頭地板和白色傢俱，讓這個空間看起來更為溫暖並且讓訪客以及家人都感到舒服自在，而綠色植物為家裡添加了一點自然的風情。
我們也可以看到，這個家中採用開放式的設計，並且利用玻璃窗區分出生活空間，卻又讓在兩個空間的人能夠互相交流，保持開闊感。
餐廳中擺放了非常大型的古典儲藏櫃，木頭的質地顯得奢華莊重。豪華的 12 人座木頭餐桌椅讓朋友和家人可以聚在一起享用美味的佳餚，而奶油色的軟墊奶油則讓大家能更感舒適。
從這個家中的區塊，�設計師為我們展示在家中的任何房間內添加一個鏡子，可以讓空間更為開放。
從這個角度，我們可以看到餐廳和客廳如何以開放的方式連結在一起，這樣的設計方式讓家人之間感覺更為緊密。
除此之外，設計師利用美觀、耐用且時尚的大理石，為室內營造高級感。
如果沒有時尚的遊戲間，就不能稱作一個經典風格的家。當天氣不是很好的時候，親朋好友可以在此進行娛樂活動，不用出門就能享受開心的時光。
在這個空間中，你也能注意到設計師利用條紋的壁紙，以及石灰綠的燈具，讓房間看起來更有不同的層次與色調。