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5 個讓你靈感爆發的廚房改造專案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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如果你老是有著改造家中老廚房的想法，卻遲遲苦於靈感的話，那麼今天你走運了！我們為你整理了 5 個會讓你靈感大爆發的廚房改造專案，這些廚房改造前的不是樣貌太過時，就是廚房家電跟不上時代，操作起來十分不便利。在達人們的細心規劃下，這五間廚房搖身一變，成為每位廚神都能大展身手的場所。

趕快讓我們一起看看改造前後的模樣，從中找尋靈感吧！

1. 改造前：跟不上時代的設備

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

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雖然說瓷磚的圖樣非常精緻美麗，藍與白也讓人感到神清氣爽，但是與大地色磁磚搭配起來，總叫人覺得太過時。更重要的是，廚房的設備跟不上時代，因此操作起來不便利。

1. 改造後：添加木頭元素

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改造後採用了木頭的流理檯面，配上白色的櫥櫃，看起來十分清新。另外更重要的是，設計師為屋主換上了現代的廚房設備，因此屋主總算可以好好地在此料理一番了！

2. 改造前：凌亂不堪

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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天哪！這間廚房似乎是將所有最不時尚的元素以及色調結合在一起，雖然說櫥物櫃的數量頗多，但是東西還是雜亂到令人不忍直視！這間廚房不管是在收納、時尚度以及家電上都需要進行大改造！

2. 改造後：ㄇ字形廚房

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設計師為屋主換上了操作起來更加方便的ㄇ字型廚房，各類的收納櫃讓所有物品都能分門別類收好。除此之外，白色、鵝黃色、木頭色搭配起來讓人感到清爽許多！

3. 改造前：昏黃感

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改造前的廚房用色以及燈光都十分昏黃，讓人無法感到雀躍。

3. 改造後：溫馨雅緻

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改造後的整體色調感覺有朝氣許多，嶄新的木頭流理檯面配上白色的櫥櫃，廚房的樣貌煥然一新。

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4. 改造前：與時尚絕緣

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Germano de Castro Pinheiro, Lda

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一點也不美觀的磁磚圖樣，搭配上老氣的櫥櫃顏色以及地板，這間廚房讓人感到很沈重。

4. 改造後：潔白明亮

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Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
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哇！你的反應是不是也跟我們一樣呢？甩開了與時尚絕緣的櫥櫃以及地板，改用白色系的廚房讓人感到潔白明亮！光滑的流理檯清潔起來更為簡單輕鬆。

5. 改造前：過多的置物櫃

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
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過多的櫥物櫃反而讓廚房感覺更為擁擠，奇怪的鵝黃色讓人想起爺奶家的老廚房，絕對需要好好改造一番。

5. 改造後：照明的改變

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Estudio Nicolas Pierry

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照明絕對是這間廚房改造後的大功臣。明亮且充足的照明設備讓廚房的氣氛大改變，減少了櫥櫃的數量也讓空間感覺更為寬敞。

5. 改造後：磁磚牆面

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Estudio Nicolas Pierry

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馬賽克的磁磚牆面也是改造後的另一個亮點，藍色系的馬賽克磁磚跟白牆是不是很搭呢？

延伸閱讀：45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善

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