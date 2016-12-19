5 個讓你靈感爆發的廚房改造專案

如果你老是有著改造家中老廚房的想法，卻遲遲苦於靈感的話，那麼今天你走運了！我們為你整理了 5 個會讓你靈感大爆發的廚房改造專案，這些廚房改造前的不是樣貌太過時，就是廚房家電跟不上時代，操作起來十分不便利。在達人們的細心規劃下，這五間廚房搖身一變，成為每位廚神都能大展身手的場所。
趕快讓我們一起看看改造前後的模樣，從中找尋靈感吧！
雖然說瓷磚的圖樣非常精緻美麗，藍與白也讓人感到神清氣爽，但是與大地色磁磚搭配起來，總叫人覺得太過時。更重要的是，廚房的設備跟不上時代，因此操作起來不便利。
改造後採用了木頭的流理檯面，配上白色的櫥櫃，看起來十分清新。另外更重要的是，設計師為屋主換上了現代的廚房設備，因此屋主總算可以好好地在此料理一番了！
天哪！這間廚房似乎是將所有最不時尚的元素以及色調結合在一起，雖然說櫥物櫃的數量頗多，但是東西還是雜亂到令人不忍直視！這間廚房不管是在收納、時尚度以及家電上都需要進行大改造！
改造前的廚房用色以及燈光都十分昏黃，讓人無法感到雀躍。
改造後的整體色調感覺有朝氣許多，嶄新的木頭流理檯面配上白色的櫥櫃，廚房的樣貌煥然一新。
一點也不美觀的磁磚圖樣，搭配上老氣的櫥櫃顏色以及地板，這間廚房讓人感到很沈重。
哇！你的反應是不是也跟我們一樣呢？甩開了與時尚絕緣的櫥櫃以及地板，改用白色系的廚房讓人感到潔白明亮！光滑的流理檯清潔起來更為簡單輕鬆。
過多的櫥物櫃反而讓廚房感覺更為擁擠，奇怪的鵝黃色讓人想起爺奶家的老廚房，絕對需要好好改造一番。
照明絕對是這間廚房改造後的大功臣。明亮且充足的照明設備讓廚房的氣氛大改變，減少了櫥櫃的數量也讓空間感覺更為寬敞。
馬賽克的磁磚牆面也是改造後的另一個亮點，藍色系的馬賽克磁磚跟白牆是不是很搭呢？