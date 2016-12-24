滿滿的舒適感：採用凹陷設計的日式簡約風木屋

這個專案被命名為「小布施の家」，名字聽起來很可愛。而現實上房子的室內空間和總面積不算大，可是卻無阻設計師的發揮。

房子從外表看起來就好像是一個窄長的長方形木製盒子，地層和二樓凹陷的部份分別對後院的露台和主人臥室的小陽台。庭院的設計也是走簡約路線，僅僅以幾株小樹裝飾。