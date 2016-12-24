滿滿的舒適感：採用凹陷設計的日式簡約風木屋

我們每個人的人生其中一個目標就是為家人們建一個安樂窩，如果一家人可以一起住在一個感覺溫馨又舒適的木房子裡，那可是何等的幸福啊！
日本人向來都擅長於打造簡約風的美房，今天要為大家介紹的這個房子也不例外。今天主角是由日本建築設計公司君島弘章建築設計事務建造，當中無論室內外都採用了凹陷設計，而且絕對會帶給大家滿～滿～的舒適感覺喔！我們趕快來看看吧！
這個專案被命名為「小布施の家」，名字聽起來很可愛。而現實上房子的室內空間和總面積不算大，可是卻無阻設計師的發揮。
房子從外表看起來就好像是一個窄長的長方形木製盒子，地層和二樓凹陷的部份分別對後院的露台和主人臥室的小陽台。庭院的設計也是走簡約路線，僅僅以幾株小樹裝飾。
隱藏式的前門設計相當低調，這種凹陷的入口設計也為人提供了遮陽避雨的地方，如果在牆上裝上勾子，就可以方便地擺放雨具等等用具而不佔室內的空間了。顏色方面，入口處的木條被粉刷成深灰色，與房子的其他部分區別開來，獨立成為一個小區域。
如果你想要保留走廊的設計卻不想讓犧牲室內的空間感，那你可以考量一下選用這種開放式走廊設計——只選用及腰的牆壁來間隔空間，其餘的部分由木製柱子支撐。
如果可想進一步提升視覺空間感的話，不妨把牆壁和天花板都粉刷成純白吧～因為白色能夠有效反射光線，房子一但變明亮的話，空間感也絕對會倍增喔～
室內的裝潢與室外的形象一致，都是能帶給人簡約自然的感覺。如果要打造一個簡約又整潔的空間，收納空間就絕對不能少！從圖片中我們可以看得到設計師在室內延續凹陷設計，只有有牆面就會有嵌入式的木架方便收納用品。這種設計免去了傳統木架會佔的空間，同一時間也善用了牆面，實在是一石二鳥。
房子挑高的夾層樓的一端是這個樣子的，純木的空間由各種大小間隔不一的木架組成。牆上的長形窗木彷似傳統的日式紙窗一樣，帶點傳統的日式風味。
露台的木甲板就好像是室內的設計的延伸一樣，淺色的木板帶給人柔和的感覺。
設計現代時尚的木框玻璃拉門好看又實用，拉開的時候可以促使室內空氣流通；把門拉上又可以同時在屋內欣賞屋外的庭院景色，而且也能保持室內的採光度。
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