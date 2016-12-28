面積 31.16 坪，結合「日本與北歐風格」的庭園住家！

日本是世界上人口最稠密的國家之一。人口密度高，也表現在它的建築設計上。今天我們要去參觀一座面積只有 31.16 坪的住家，在這棟看似傳統格局的房子裡，你可以看到設計師妙用北歐風格，為建築物添上現代感的風采。當傳統遇上創新，內部空間也與室戶園林完美融合，為這個家創造出獨特的視覺觀感，現在就一起來欣賞！