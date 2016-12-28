面積 31.16 坪，結合「日本與北歐風格」的庭園住家！

日本是世界上人口最稠密的國家之一。人口密度高，也表現在它的建築設計上。今天我們要去參觀一座面積只有 31.16 坪的住家，在這棟看似傳統格局的房子裡，你可以看到設計師妙用北歐風格，為建築物添上現代感的風采。當傳統遇上創新，內部空間也與室戶園林完美融合，為這個家創造出獨特的視覺觀感，現在就一起來欣賞！
這座建築物是 2015 年建造於本州千葉縣野田市，周圍有許多農民居住。房子佔地頗大，還有一處美麗的花園。外觀顯得相當低調保守，柔和的白色混和木質元素，造就出非常經典的印象。它是出自於 CO-DESIGNSTUDIO 的專家之手。
這座融合木材溫暖質感和白色視覺的前門，乍看便十足令人驚豔！建築師運用斜頂天花板，搭配具有紋理的白牆，構成極為簡單美麗的觀感。賓客上門，一定迫不及待想要登堂入室一觀！
這座房子真正的魅力來自於日本傳統的建築方法。大型的露臺採用木材和混凝土打造，開敞的前庭與開放式的客廳兼餐廳連接，在這裡放鬆休息之後，便可入內享用美食和家居生活。
餐廳設計得簡單低調。木製的桌子、簡單的牆壁和很有設計感的燈具，與其他室內裝潢完美交融。開放式的佈局，讓你坐在室內向外望，便可欣賞一幅絕美的風景畫！
毗鄰廚房和餐廳，客廳也是開放式格局，簡單之中散發出安靜優雅的氣氛。簡約的沙發、檯燈和咖啡桌，靈感來自於北歐風格。透過玻璃窗外望花園景色，滿眼的綠意彷彿就要溢進室內來。位在室中的暖爐除了保暖外，也是個有趣的裝潢元素。
這座小會客室設計得十分簡單，許多空間都留白，沒有太多的裝潢，只擺放了簡單的沙發椅和咖啡桌。空間同樣運用北歐式概念，多功能的座椅在需要時，可以當作床舖使用。
餐廳的旁邊是一處小小僻靜的空間，採用兩道滑動門隔起一個小客房，有需要時拉起門來，就可以讓客人在此住宿。明亮的顏色為空間營造出安靜的調性，走廊上的美麗吊燈，則讓空間充滿溫馨感。
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