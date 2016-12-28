洋溢浪漫質樸風情的「西班牙小石屋」！

歐洲南部有許多舊時代遺留下來的小屋，洋溢著浪漫質樸的風情，而且價格往往出奇的便宜，造型也非常可愛吸睛，就像今天要帶你去參觀的這一座西班牙式建築。屋子的原始狀況不佳，但被列入當地的保存名單之後，現有的結構無法改變。西班牙建築師事務所 Dom Architects 接下這個專案，決定將這座面積只有 19.66 坪的房子改造成讓你驚豔的住家，現在就一起來參觀吧！
這座石頭小屋座落於一處美麗的花園，既有的樹木都被原封不動保存下來，以滿滿的綠意擁抱著可愛的小石屋。原始的外觀色調和質樸的木樑也都被留住，與周圍的園林構成完美的和諧畫面。花園斜坡上延伸出來的石丘，為空間增添了別具奇趣的裝飾。
新建造的室外露臺與現有的結構完美融合。採用柳條和鐵條為材料打造出來的遮陽蓬，有著自然質樸的顏色和紋理，與一旁的天然石雕構成絕美的呼應。
仔細看，你會發覺遮陽篷採用兩種質材，靠裡側是實心的材料，外側才是柳條，與地面的木板構成良好的視覺延伸。
寬闊的大門把賓客直接迎入室內。這座石屋主要是作為招待客人的住所，裡外設施都充滿著休閒的氛圍，讓大家可以在此充分放鬆休憩。室內外都設置了明亮溫暖的照明設備，營造出燭光情調，更凸顯出空間裡的石頭質感。
室內部分採用極為簡約的裝潢，餐廳、廚房和客廳與臥室和浴室相連，構成簡單卻功能齊全的生活環境。
裝潢完全走現代感路線。牆壁、傢俱和配件一概採用白色為主調，營造出北歐式的鄉村魅力。
臥室裏的傢俱和地板主要都採用木頭材質，為空間注入一股溫暖簡單的調性。客人一進到這裡，立刻可以感受到度假休閒的氣氛，可以在彷似飯店的臥室裡好好享受個人時光。
從室內這個角度，可以看到窗外如畫的景致。空間中的這座傢俱既可當作櫥櫃使用，也是床頭板的延伸，具備書架的儲放功能，最後還在靠窗處形成一處座位區。如此可愛的小屋，保證會讓客人一再回來惠顧！
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