洋溢浪漫質樸風情的「西班牙小石屋」！

新建造的室外露臺與現有的結構完美融合。採用柳條和鐵條為材料打造出來的遮陽蓬，有著自然質樸的顏色和紋理，與一旁的天然石雕構成絕美的呼應。

仔細看，你會發覺遮陽篷採用兩種質材，靠裡側是實心的材料，外側才是柳條，與地面的木板構成良好的視覺延伸。