如果你每到夏日的時候都喜歡跟著家人到郊外去度假放鬆，那麼今天所要介紹的專案主角也許會是你命中注定的夏日小屋。這間房子有白色的牆面以及深灰色的屋頂，外型上看來傳統卻又帶點現代感。房子的每一面幾乎都有大片的落地窗，因此室內洋溢著充足的自然光，而寬敞的前後院更是這個家最令人稱羨的部分。
一起來感受一下這間如夢般的夏日小屋的魅力吧~
這樣有質感，簡單卻高雅的外型應該不會讓你猜想到這其實是間預製屋吧?! 深灰色，白 木頭以及玻璃等元素，讓這間房子成為可以經得起時間考驗，依舊永恆經典的房子。
這間充滿現代感的廚房使用了黑色的流理檯面，配上木頭的櫥櫃，給予人一種穩重大器，卻又不失溫馨感的感覺。L 形的設計也讓屋主能夠更迅速地料理佳餚，洗手台前開了一扇窗，因此廚房可以常保明亮乾爽。
這也許不是一間最寬敞的房子，但是誰說房子一定是越大越舒適呢? 只要專家夠細心，便能將生活空間完美地劃分，讓每位家人都有足夠的私人空間。雖然說這間房子的用色很簡單，但像是木頭包層這樣的小細節都讓這個家層次更豐富，更有魅力。
採取開放式設計的起居空間除了明亮度十足外，用色也讓人感到驚喜。除了使用了淺褐色外，大膽地深色油漆，如黑色，讓家中的氛圍更為時尚。而因為開放式的設計，及使用上了這樣重口味的顏色，房內一點也不讓人有壓迫感。
從上方俯瞰這個家，你會發現室內與戶外的完美結合。大面積的落地窗外是木頭甲板的露臺，寬敞的露臺是全家人休閒娛樂的好地方，而大面積的綠色空間，更是孩子們可以恣意奔跑的場所。這個家絕對是大人小孩都能快樂度過一個夏日的美好空間。
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