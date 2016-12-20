如果你每到夏日的時候都喜歡跟著家人到郊外去度假放鬆，那麼今天所要介紹的專案主角也許會是你命中注定的夏日小屋。這間房子有白色的牆面以及深灰色的屋頂，外型上看來傳統卻又帶點現代感。房子的每一面幾乎都有大片的落地窗，因此室內洋溢著充足的自然光，而寬敞的前後院更是這個家最令人稱羨的部分。

一起來感受一下這間如夢般的夏日小屋的魅力吧~