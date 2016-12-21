兩層樓的木屋：恣意擁抱自然的完美居家生活

木屋是許多人蓋房子的首選之一，天然的木材除了美觀之外，散發的氣息以及營造出的溫馨感受絕對是其他建材無可取代的。這一次我們所要介紹的木屋，也許與你想像中的典型木屋稍有不同。這間兩層樓高的木屋每層樓都有 2+1 間房間，而室內的裝潢十分時尚帶有設計感，完善的生活機能則提供屋主非常理想的便利性。

一起讓我們探索這個家吧…