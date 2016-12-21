兩層樓的木屋：恣意擁抱自然的完美居家生活

木屋是許多人蓋房子的首選之一，天然的木材除了美觀之外，散發的氣息以及營造出的溫馨感受絕對是其他建材無可取代的。這一次我們所要介紹的木屋，也許與你想像中的典型木屋稍有不同。這間兩層樓高的木屋每層樓都有 2+1 間房間，而室內的裝潢十分時尚帶有設計感，完善的生活機能則提供屋主非常理想的便利性。
一起讓我們探索這個家吧…
從這個家的庭院看過去，優雅且讓人感到悠閒的露臺以及二樓的陽台，提供了家人盡情享受戶外生活的空間。天然的木材搭建而成的牆面，不需要過多的裝飾，便以散發獨一無二的美感。
從這個角度，你應該更能發現這個看起來頗為壯觀的家在鄰里間勢必會引起一番討論吧!?
從房子的正面你可以看到通往車庫的車道，車道旁邊鋪滿了天然石材，與木材同樣是來自自然的元素，搭配起來更增添了天然的氣息。
露臺的區域可謂是將木材使用地淋漓盡致，木頭鋪成的甲板、餐桌椅以及木頭的牆面，柔和的原色在陽光的照耀之下顯得更加溫暖。
踏入了家門後，你可以體會到開放式設計的魅力。客廳以及廚房之間沒有厚實的牆壁分隔，以螺旋的樓梯巧妙地劃分出不同的區塊，完美地保留了開闊的感覺。
在這張圖中你可以更清楚看到廚房以及餐廳的主要用色。廚房的系統櫃用上較為罕見的酒紅色，顯得雍容華貴。餐廳的餐桌是常見的木頭桌，藍色的椅子則更顯獨特。
位在起居空間正中央的木頭梯子除了有實用的功能之外，也十分美觀。木頭的柔和色彩配上螺旋的設計，再加上身旁的圓柱，讓人感受到設計師的用心。
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